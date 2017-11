Britse documentairemaker veilig na zoektocht verborgen stam

De Britse documentairemaker Benedict Allen is levend en veilig gezien op Papoea-Nieuw-Guinea. Dat meldt de BBC. Allen was vermist na een zoektocht naar een verborgen stam in het land.



Allen zou zondag terugkeren, maar hij er werd niets meer van hem vernomen. Allen heeft volgens de BBC gevraagd om gered te worden. De Britse documentairemaker heeft zelf nog niet gereageerd.



De Brit zocht naar de Yaifo-stam. Hij had de stam dertig jaar geleden voor het eerst ontmoet. Toen werd hij naar eigen zeggen verwelkomd met een angstaanjagende demonstratie van kracht en een opzwepende dans met pijl en boog. De Yaifo wonen volledig afgezonderd van de moderne wereld. Ze hebben zelden contact met buitenstaanders.



Op zijn weblog schreef Allen al dat de zoektocht naar de Yaifo geen makkelijke onderneming zou worden. "In oktober laat ik me met een helikopter afzetten. Daarna ga ik op pad om de Yaifo op te zoeken in hun afgelegen woonplaats." Hij suggereerde in zijn blog al dat het wellicht moeilijk zou worden om de stam te bereiken vanwege het 'verraderlijke terrein'.



In zijn laatste tweet schreef Allen dat hij 'wel even weg zou zijn'. "Kom me niet redden, alsjeblieft. Waar ik heen ga, kan je me toch niet vinden."

