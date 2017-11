Twitter pakt blauw vinkje van haatzaaiende gebruikers af

Twitter-gebruikers die haatzaaien, kunnen voortaan hun blauwe vinkje kwijtraken. Het sociale medium lijkt daarmee harder te willen optreden tegen mensen die racisme of geweld promoten.



Het blauwe vinkje betekent dat Twitter het account van de persoon heeft geverifieerd: op die manier weet je dat je het echte account van bijvoorbeeld @RTLNieuws volgt, en niet een nepprofiel.



Volgens Twitter werd het blauwe vinkje lang gezien als een soort 'bevestiging' van het sociale netwerk dat het 'goedkeuring' geeft aan een account. Daarom werkt Twitter aan een nieuw verificatiesysteem. In de tussentijd schoont het de blauwe vinkjes op.



Onder anderen de witte nationalisten Jason Kessler, die de Unite the Right-demonstratie organiseerde waar een vrouw om het leven kwam, en Richard Spencer, de man die een Amerikaanse staat met alleen maar witte mensen wil creŽren, zijn hun vinkje kwijtgeraakt. Volgens het sociale netwerk overtreden deze accounts de richtlijnen.



Ook journalist Laura Loomer, die zich eerder racistisch uitliet over de islamitische chauffeur van haar Uber en daardoor werd verbannen door de taxidienst, is haar vinkje kwijt. Een ander publiek figuur die het voortaan zonder blauw vinkje moet doen, is Tommy Robinson, de oprichter van de extreemrechtse English Defence League.



In Nederland zijn vooralsnog geen gevallen bekend van mensen die hun blauwe vinkje zijn kwijtgeraakt.



Sinds juli 2016 is het mogelijk om bij Twitter een vinkje aan te vragen. De accounts moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een bevestigd telefoonnummer en e-mailadres. Ook moeten de profielen 'van publiek belang' zijn.



Twitter zegt dat het geen nieuwe aanmeldingen meer accepteert totdat het een nieuw systeem heeft bedacht voor het blauwe vinkje.

