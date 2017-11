Toeristen verkleed als Borat opgepakt in Kazachstan

In Kazachstan zijn zes toeristen opgepakt omdat ze zich verkleed hadden als het typetje Borat. De mannen uit TsjechiŽ waren in weinig verhullende kleren op de foto gegaan bij het I love Astana-bord in de hoofdstad, waar het overigens vroor.De autoriteiten uit Kazachstan konden de actie niet waarderen en zetten de toeristen vast wegens vandalisme. Ze moeten een boete betalen van omgerekend 57 euro.Borat, een fictieve Kazachse journalist, is een personage van de Britse komiek Sacha Baron Cohen. Zijn badkleding, waarbij de zwembroek tot over de schouders wordt opgetrokken, is in menig feestwinkel te koop.De populaire satirische film Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan uit 2006 leidde tot veel verontwaardiging in Kazachstan. Het land wordt in de film weggezet als achterlijk en antisemitisch. In Canada liet Cohen zich ter promotie van de film op een kar, zittend naast een paard, voorttrekken door Kazachse boerenvrouwen, als knipoog naar de positie van vrouwen daar.Kazachstan huurde na het succes van de film meerdere pr-bureaus in en plaatste advertenties in Amerikaanse kranten om mensen het echte Kazachstan te laten zien en het beeld recht te zetten.