Rode wijn en chocolade blijken wondermiddel tegen veroudering

Liefhebber van rode wijn of van chocolade? Die guilty pleasure blijkt zo slecht nog niet: Engelse wetenschappers ontdekten dat beide de veroudering van de huid tegengaan.



De onderzoekers van de universiteiten van Exeter en Brighton voegden flavonoÔden - stofjes die voorkomen in rode wijn en chocolade, maar ook in blauwe bessen en druiven - toe aan oude huidcellen. Binnen enkele uren begonnen die cellen zich te splitsen en kregen ze langere telomeren, die dienen ter bescherming van de cellen. Dit gedrag is kenmerkend voor jonge cellen. De oude cellen kregen dus als het ware een verjongingskuur.



De ontdekking kan de basis zijn voor nieuwe behandelingen, die zorgen dat mensen op een gezondere manier oud kunnen worden. Onderzoeksleider Lorna Harries: "Dit is een eerste stap om mensen een normale levensverwachting te laten hebben, maar waarbij ze hun hele leven gezond zijn. Onze data suggereert dat het gebruik van chemicaliŽn om de uitgeschakelde cellen weer in te schakelen een manier zou kunnen zijn om oude cellen weer te laten functioneren."



De onderzoekers willen nog nader onderzoek doen om te kijken naar een bredere toepassing van hun ontdekking. Ze willen daarbij ook kijken naar de ethische aspecten van het via medicatie verlengen van de levensduur van cellen.



Reacties

17-11-2017 17:26:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.791

OTindex: 59.377

Kijk, zulke dingen mag ik nou graag lezen!



Kijken of ik mijn ouwe cellen weer aan de praat kan krijgen.



Laatste edit 17-11-2017 17:27

17-11-2017 17:43:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.436

OTindex: 963



Ik neem aan dat je gelijk aan het testen bent geslagen @Mamsie , werkt het al?Ik neem aan dat je gelijk aan het testen bent geslagen

17-11-2017 18:40:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.791

OTindex: 59.377

@stora : morgen is de dag des oordeels. Dan komt er een literfles rode wijn op tafel bij de zelfgemaakte pizza.

17-11-2017 18:44:05 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.697

OTindex: 55

@Mamsie : geef mij de pizza's maar mag je de wijn zelf houden

17-11-2017 20:25:00 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 541

OTindex: 1.426

Wnplts: Vlodrop

S @Mamsie :

: Kom naar halen! Quote @Heusdenaar : Kom naar halen!



Naar? Bent u al begonnen aan de wijn? Naar? Bent u al begonnen aan de wijn?

17-11-2017 20:38:03 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 541

OTindex: 1.426

Wnplts: Vlodrop

S Maar die chocolade moet wel minstens 70% cacao bevatten.

17-11-2017 20:45:22 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 541

OTindex: 1.426

Wnplts: Vlodrop

S @Mamsie : Wel een feestdag morgen; Sinterklaas komt zeker ook even langs met e.e.a?

17-11-2017 20:55:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.212

OTindex: 16.830

@cousinDupree :

Maar die chocolade moet wel minstens 70% cacao bevatten. QuoteMaar die chocolade moet wel minstens 70% cacao bevatten. In Nederland. In veel andere Europese landen is dat anders. Daar mag alles met een bruin kleurtje "chocolade" heten.

17-11-2017 21:00:43 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 541

OTindex: 1.426

Wnplts: Vlodrop

S @Emmo : Maar dan nog zal het cacaopercentage op de verpakking staan neem ik aan? En het gaat dus om de hoeveelheid flavonoïden in de chocolade die pas vanaf zo'n 70% een gunstig effect hebben.

17-11-2017 21:13:10 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.697

OTindex: 55

@Mamsie :

: Kom naar halen! Quote @Heusdenaar : Kom naar halen! Maak gelijk mijn prive vliegtuig klaar

17-11-2017 21:14:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.212

OTindex: 16.830

@cousinDupree :

: Maar dan nog zal het cacaopercentage op de verpakking staan neem ik aan? Quote @Emmo : Maar dan nog zal het cacaopercentage op de verpakking staan neem ik aan? Goeie vraag. Mijn Frans is niet zo best.

17-11-2017 21:24:39 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 541

OTindex: 1.426

Wnplts: Vlodrop

S



En verder: cijfers zijn cijfers. @Emmo : Met Google translate vertaling van cacao in het Nederlands naar Frans krijg je? Cacao.En verder: cijfers zijn cijfers.

17-11-2017 21:46:53 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.436

OTindex: 963

@GroteMop1983 :

: zegt ze toch al tegen mij. Nee, komt morgen. Quote @cousinDupree : zegt ze toch al tegen mij. Nee, komt morgen.

Wie, Sinterklaas?

Hij komt??

En daar ga jij naar kijken??? Wie, Sinterklaas?Hij komt??En daar ga jij naar kijken???

17-11-2017 21:52:31 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.436

OTindex: 963

@cousinDupree , ze kan dan beter doekjes meenemen of nog beter...een paraplu

17-11-2017 21:56:28 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.436

OTindex: 963

@cousinDupree , het schijnt te gaan regenen morgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: