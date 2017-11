iPhone X kan slecht tegen de kou

Apple heeft toegegeven dat het scherm van de iPhone X bij koud weer problemen kan ondervinden. Het bedrijf zegt aan een software-oplossing te werken.



Volgens een woordvoerder van Apple zijn er gevallen bekend van gebruikers waarbij het scherm niet meer reageert bij lage temperaturen. Het duurt enkele seconden voordat het scherm weer op aanrakingen reageert.



Apple zegt niet waar het probleem aan te wijten is of wanneer de software-update eraan komt.



Het toestel is het duurste dat Apple ooit heeft vervaardigd; de nieuwprijs is momenteel 1159 euro. Toch schort er nog voldoende aan. Zo is de volledig uit glas bestaande buitenkant bijzonder breekbaar.



Bij een val op de voorkant is het breekrisico honderd procent, ondervond smartphoneverzekeraar SquareTrade onlangs. Volgens de verzekeraar is de smartphone dan ook de meest breekbare telefoon ooit.



Beter scoort het toestel op de waterbestendigheidstest. De telefoon overleeft dertig minuten onder water op één meter diepte zonder problemen. Alleen het geluid is daarna wat gedempt.

