Na frikandellen nu de kruidnootjesvlaai

De Limburgse frikandellenvlaai-hype is amper voorbij of Aldi komt alweer met de volgende pr-stunt: de kruidnootjesvlaai. De komst van Sinterklaas is de reden om deze speciale vlaai te introduceren, zo stelt de supermarkt.De taart kost 2,49 euro en is gevuld met speculaas-bavarois en een laagje pudding, bestrooid met kruidnootjes. Van vrijdag 17 november tot en met zondag 19 november ligt het exemplaar in de schappen. "Sinterklaas komt zaterdag aan in Nederland en dat is d ultieme reden om bij een mok warme chocolademelk een stuk kruidnootjesvlaai te eten", meldt de keten.Afgelopen weekend gingen de frikandellenvlaaien als warme broodjes over de toonbank. Aldi overweegt daarom de taart volgend jaar nieuw leven in te blazen. Hoeveel exemplaren van deze Limburgse vlaai er precies zijn verkocht, wilde de zegsvrouw niet kwijt. "Over aantallen laten we ons niet uit, mr ze waren zondag overal uitverkocht."