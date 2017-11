Aanhanger met 42 lijken strandt op snelweg

Een aanhanger met daarin 42 stoffelijke resten is door pech gestrand op een snelweg in Zuid-Afrika. De aanhanger verloor een wiel ten zuiden van de plaats Braamfontein, waarna de weg een tijdlang werd afgesloten.De bestuurder vervoerde in kisten zestien overleden volwassenen en de stoffelijke resten van 26 pasgeborenen. De vervoerder was op weg van een ziekenhuis naar een begraafplaats in Johannesburg.De gezondheidsautoriteiten zeiden dat de wijze waarop de transporteur de lichamen vervoerde van weinig respect voor de overledenen getuigde. Hij vervoerde de kisten in een open aanhanger.