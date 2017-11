Ouders boos op kerstreclame

Zoals elk jaar komen grote Britse warenhuizen rond deze periode met een speciaal reclamespotje voor de kerstperiode. Ook online winkel Amazon lanceerde een video, maar die valt niet bij iedereen in goede aarde.Ouders zijn niet blij met het kerstspotje van Amazon, omdat daarin een vader te zien is die pakjes van de webwinkel verstopt voor zijn kroost. De kinderen in het filmpje mogen dan niets wijzer worden, maar de kinderen die het spotje op tv zien misschien wel. Ouders zijn bang dat hun zoons en dochters erachter komen wie er echt achter de Kerstman schuilt.Amazon ligt dan ook zwaar onder vuur. ,,Bedankt, nu vraagt mijn kind van drie of de man met de pakjes de Kerstman is'', klinkt het sarcastisch op Twitter. Anderen vinden dat het bedrijf 'de kerstsfeer voor alle kinderen heeft vernield'. ,,Zolang jullie maar kunnen verkopen zeker?''Het bedrijf zelf ziet het probleem niet zo. ,,De Kerstman en zijn elfjes werken ongetwijfeld dag en nacht om iedereen pakjes te brengen. Die van Amazon zijn gewoon extraatjes van je ouders'', was daar de laconieke reactie.