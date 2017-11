Executie VS uitgesteld na mislukte dodelijke injectie

Een ter dood veroordeelde in de Amerikaanse staat Ohio heeft onverwachts uitstel van executie gekregen. Het lukte de gevangenismedewerkers maar niet om de dodelijke injectie in de aderen van Alva Campbell (69) te spuiten.



Het is pas de derde keer in de geschiedenis dat een executie niet gelukt is, melden Amerikaanse media. Eerder gebeurde dat in 1946 (onjuist geprepareerde elektrische stoel) en in 2009 (dodelijke injectie uitgesteld).



Volgens gevangenisdirecteur Gary Mohr heeft zijn team 'zijn uiterste best gedaan' om de aderen te vinden in de armen en rechterbeen van de ter dood veroordeelde Amerikaan. In de aanloop naar de executie werd de toestand van Campbell al dagen nauwlettend in de gaten gehouden.



De 69-jarige Campbell zou ter dood worden gebracht omdat hij in 1997 na een ontsnapping een 18-jarige man vermoordde tijdens een carjacking. Volgens NBC had hij er toen al twintig jaar gevangenisstraf op zitten vanwege een eerdere moord.



Na 30 minuten werd duidelijk dat de executie niet ging lukken. Daarop schudde Campbell de hand van twee leden van het executieteam en veegde hij zijn tranen af, meldt Fox News.



Het is nu aan gouverneur John Kasich, die eerder een verzoek tot strafvermindering afwees, om een nieuwe datum te prikken voor de voltrekking van Campbells doodsvonnis.

16-11-2017 19:49:31 Noepetote







lijkt heel humaan, maar het schijnt te voelen alsof je van binnenuit levend verbrand wordt... De brandstapel in de 21ste eeuw eigenlijk... En als het argument dat het barbaars is al niet voldoende is: de doodstraf schrikt totaal niet af en is ook nog Even mijn standpunt: als de VS zich modern wil noemen, dan zouden ze eigenlijk de doodstraf af moeten schaffen! (19 Van de 50 staten hebben dat inmiddels gedaan). Maar of het nou de elektrische stoel, de dodelijke injectie of weet ik wat is, het is allemaal kwaad met kwaad vergelden!! In Amerika is de methode weliswaar nogal sneaky: de dodelijke injectieheel humaan, maar het schijnt te voelen alsof je van binnenuit levend verbrand wordt...De brandstapel in de 21ste eeuw eigenlijk... En als het argument dat het barbaars is al niet voldoende is: de doodstraf schrikt totaal niet af en is ook nog verschrikkelijk duur

16-11-2017 20:09:23 Emmo









@Noepetote : In China schijnt het ten uitvoer brengen van de doodstraf een stuk goedkoper te zijn.

16-11-2017 20:13:01 Emmo









@cousinDupree : Als ik wel heb krijgt de familie van de veroordeelde (een deel van) de rekening.

16-11-2017 20:13:51 cousinDupree









S @Emmo : Ok, ja dat scheelt dan in de kosten.

16-11-2017 20:28:17 Noepetote







@Emmo

Doen ze het in China dan zoveel anders? Daar gebruiken ze, als ik mij niet vergis, dezelfde methode. En de doodstraf leggen ze het meest op van alle 'doodstraf-landen', volgens mij. Hoe kom je aan die info? (Natuurlijk geloof ik je wel, maar gewoon uit nieuwsgierigheid). Doen ze het in China dan zoveel anders? Daar gebruiken ze, als ik mij niet vergis, dezelfde methode. En de doodstraf leggen ze het meest op van alle 'doodstraf-landen', volgens mij. Hoe kom je aan die info? (Natuurlijk geloof ik je wel, maar gewoon uit nieuwsgierigheid).

16-11-2017 20:57:17 Emmo













Voor zover mij bekend is de gebruikte methode normaal het vuurpeloton. Volgens @Noepetote : Ik heb deze info voornamelijk uit boeken en tijdschriften. Ben er dan ook niet zeker van.Voor zover mij bekend is de gebruikte methode normaal het vuurpeloton. Volgens Wiki worden zowel vuurpeloton als injectie gebruikt.

16-11-2017 21:14:42 Noepetote







@Emmo



Oké, dan had ik het verkeerd begrepen. Ik had namelijk in een

Maar eerlijk gezegd vind ik het wel onrechtvaardig dat ze in China de familie van de dader laten opdraaien voor (een deel van) de kosten van de executie. Ik bedoel: meestal is die immers helemaal niet medeplichtig! Ook heeft de familie vast ook al verdriet omdat ze vast nog wel van degene die geëxecuteerd wordt houden. Ik bedoel: het zal je kind maar zijn..!.. Dat is voor mij nóg een reden om tegen de doodstraf te zijn. Oké, dan had ik het verkeerd begrepen. Ik had namelijk in een artikel uit 2008 gelezen dat het vuurpeloton in China was vervangen door zo'n injectie (of eigenlijk is het een infuus). Dat zou 'humaner' zijn. Nou, dat weet ik zo net nog niet, maar goed. Maar misschien hebben ze het vuurpeloton inmiddels ook weer heringevoerd.Maar eerlijk gezegd vind ik het wel onrechtvaardig dat ze in China de familie van de dader laten opdraaien voor (een deel van) de kosten van de executie. Ik bedoel: meestal is die immers helemaal niet medeplichtig!Ook heeft de familie vast ook al verdriet omdat ze vast nog wel van degene die geëxecuteerd wordt houden. Ik bedoel: het zal je kind maar zijn..!.. Dat is voor mij nóg een reden om tegen de doodstraf te zijn.

16-11-2017 21:58:49 DOAfan1









Ik ben me bewust van dat het niet werkt, dat een zwaardere straf niet zorgt voor verbetering. Maar kan niet anders dan vergelding ook in ogenschouw te nemen. Waarom zou iemand die bijv meerdere mensen bewust van het leven beroofd zelf zijn leven mogen voortzetten? @Noepetote : snap je standpunt tegen de doodstraf, maar ben persoonlijk geen tegenstander. Soms kan het aangedane leed dusdanig groot zijn dat het dergelijke handelen rechtvaardigt. Persoonlijk vind ik dat de straffen in NL zwaarder mogen worden.Ik ben me bewust van dat het niet werkt, dat een zwaardere straf niet zorgt voor verbetering. Maar kan niet anders dan vergelding ook in ogenschouw te nemen. Waarom zou iemand die bijv meerdere mensen bewust van het leven beroofd zelf zijn leven mogen voortzetten?

16-11-2017 22:41:45 merlinswit









Er zijn voor mij wel enkele extreme gevallen waarbij ik voor de doodstraf ben. Zoals M. Dutroux of Fritszl en enkele ISIS leden.

De vraag is tegelijkertijd of levenslange gevangenis straf nu zoveel humaner is. Met alle risico's die dit met zich mee neemt. Een psychopatische moordenaar kan immers ontsnappen.



Het "gemak" waarmee de doodstraf in de USA wordt uitgesproken en zeker ook meegenomen dat er vele onschuldigen in de doden cel zitten, staat me wel tegen.

16-11-2017 22:46:05 Noepetote







Vergeven is écht niet mijn beste kant, dat moet ik bekennen. Maar ik vind dan dat het aan de rechter is, om 'verstandiger te zijn...'

Ik persoonlijk vind trouwens niet dat we in zwaarder moeten gaan straffen. Maar ik heb wel dubbele gevoelens over het feit dat Goed, misschien is iemand voor de rest van z'n leven opsluiten inderdaad onmenselijk...Maar zo iemand 'bij goed gedrag' na 25 jaar al gratie geven,zoals volgens mij nu het plan is, dat vind ik te ver gaan!



Laatste edit 16-11-2017 22:46 Ik moet heel eerlijk zeggen dat, als ik er emotioneel over nadenk, ik ook dezelfde mening heb!Vergeven is écht niet mijn beste kant, dat moet ik bekennen. Maar ik vind dan dat het aan de rechter is, om 'verstandiger te zijn...'Ik persoonlijk vind trouwens niet dat we in zwaarder moeten gaan straffen. Maar ik heb wel dubbele gevoelens over het feit dat levenslange celstraf in Nederland straks niet meer echt 'levenslang' is. Ik bedoel: ik heb me verdiept in wat die lui gedaan hebben. Sommigen hebben er niet eens spijt van!!Goed, misschien is iemand voor de rest van z'n leven opsluiten inderdaad onmenselijk...Maar zo iemand 'bij goed gedrag' na 25 jaar al gratie geven,zoals volgens mij nu het plan is, dat vind ik te ver gaan!

