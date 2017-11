Op hol geslagen kerkklok houdt mensen in Dronten uren wakker

Inwoners van Dronten werden dinsdagnacht enkele uren uit hun slaap gehouden door een op hol geslagen kerkklok. De bel in de Ludgerustoren was spontaan gaan luiden en kon in eerste instantie niet tot stilte worden gebrachtDat meldt de politie. De klok begon volgens omwonenden rond 01.00 uur te luiden. Toen de herrie aan bleef houden werd de politie ingeschakeld. Die wist de klok, mede door een haperende afstandsbediening, aanvankelijk niet tot bedaren te brengen. De contactpersoon van de toren bleek onvindbaar. Een sleutel van de toren bleek niet te passen.Uiteindelijk besloot de politie met hulp van een slotenmaker de toren binnen te gaan. De stroom werd uitgeschakeld en rond 03.00 uur kon men de nachtrust hervatten.