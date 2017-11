Eerste barbie met hoofddoek volgend jaar in winkel

De fabrikant van barbie heeft maandag de eerste barbie met hoofddoek gepresenteerd. De pop komt volgend jaar op de markt en is geïnspireerd op de Amerikaanse Olympische schermster Ibtihaj Muhammad."Dit is een kinderdroom die uitkomt", schrijft Muhammad in een tweet. "Ik ben er trots op dat meisjes nu overal ter wereld kunnen spelen met een barbie die ervoor kiest om een hijab te dragen."Volgens historica en barbieverzamelaar Hélène Winkelman woedt de discussie over een barbiepop met hoofddoek al tientallen jaren. Er werden al wel langer officieuze barbiepoppen met hoofddoek ontwikkeld en verkocht, met name in het Midden-Oosten. Toch bleef barbieproducent Matell achter. Dat de fabrikant daar volgend jaar verandering in brengt, noemt Winkelman een logische stap."Het is de bedoeling van Mattel dat ieder kind, waar het ook woont, zich kan identificeren met een barbiepop", vertelt ze. "Het gaat hier dan ook niet zozeer om de religieuze betekenis, maar om identiteit. Steeds meer vrouwen in het westen laten met veel trots zien dat ze bewust een hoofddoek dragen en dat dat onderdeel is van wie zij zijn."De Nederlandse blogster en influencer Saara Zai noemt de nieuwe pop een hele goede ontwikkeling. "Er zijn zoveel vrouwen en meiden met een hoofddoek", vertelt ze. "Het is fijn dat met deze barbie ook voor jonge meisjes wordt benadrukt hoe normaal het dragen van een hoofddoek eigenlijk is."De Amerikaanse afdeling van speelgoedfabrikant Mattel denkt dat de schermster op wie de barbiepop is gebaseerd 'een inspiratie is voor heel veel meisjes die zichzelf eerder nooit gerepresenteerd zagen'. "We hopen dat deze pop hen eraan herinnert dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen", zei marketinghoofd Sejal Shah Miller tijdens de presentatie van de nieuwe pop.De pop met hoofddoek is de laatste editie in de Shero-serie, een reeks barbiepoppen van Mattel met een uiterlijk dat anders is dan de 'standaard' barbiepop. Andere poppen uit de serie zijn gebaseerd op bekende personen zoals plussize-model Ashley Graham, ballerina Misty Copeland en regisseuse Ava DuVernay.Vorig jaar kwam Mattel met barbiepoppen in alle vormen en maten. Van klein en lang, tot aan vol en dun. Ook van de mannelijke barbiepop Ken verschenen verschillende nieuwe variaties.