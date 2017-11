Man sterft in houtversnipperaar

In Australië is gisteren een 54-jarige man om het leven gekomen na een val in een houtversnipperaar. Het slachtoffer was met drie collega's bomen aan het snoeien op een privéterrein in de plaats Gympie, even ten noorden van Brisbane.De tragedie vond plaats langs de kant van een weg. Volgens de lokale autoriteiten waren twee van de werknemers tijdens het noodlottige ongeluk een stuk verderop aan het werk. Op het moment dat de bosbouwer in de gemotoriseerde hakselaar verdween, zou één collega in de buurt zijn geweest. Die persoon wordt momenteel ondervraagd, maar geldt niet als verdachte. ,,De mannen waren goede vrienden van elkaar. Ze bewezen een vrouw de dienst die op het terrein woont'', aldus de politie.Een team forensische experts is, zo melden Australische media, de machine met vlijmscherpe roterende messen aan het onderzoeken. Mogelijk werd de man gegrepen door de versnipperaar toen hij er een paar grote takken in wilde duwen. Hij zou niet volledig in de horrorhakselaar zijn verdwenen. Volgens de politie kwam hij met een of meer ledematen vast te zitten en raakte vervolgens zo ernstig gewond dat hij op slag dood was. Onduidelijk is of de machine uit zichzelf stopte of dat de collega van de man de versnipperaar uitzette.