Carnavalsdief gezocht

Zelfs tijdens carnaval moet een dief met een kluis op de fiets iets bijzonders zijn. Althans, dat hoopt de politie. Rechercheurs hopen dat mensen nog weten of ze op 27 februari, tijdens afgelopen carnaval, een man hebben zien fietsen met een kluis voorop.In Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe een nog jonge dief op de ochtend na een lange carnavalsavond inbreekt in café De Saeck in de Bossche Torenstraat. Hij komt aan rond 07.00 uur, als het personeel naar huis is. Op de beelden is te zien hoe hij eerst even rondkijkt, maar even later terugkomt met handschoenen en een ijzeren staaf.Met die staaf en een schroevendraaier lukt het hem om binnen een minuut de voordeur open te breken. Eenmaal binnen vindt hij al snel de kluis, die vol zit met de inkomsten van de afgelopen carnavalsdag. Volgens de politie gaat het om duizenden euro's.Buiten blijkt het sjouwen van zo'n zware kluis toch lastig voor de nog jonge dief. Hij gaat er even op zitten om uit te rusten en vertrekt dan, de kluis achterlatend in de Torenstraat. Vrij snel is hij terug met een fiets met een mandje voorop. Daarin kan hij de zware geldkist wel meenemen.Op een andere fiets komt hij een halfuurtje later terug, om nog wat andere spullen uit het café te stelen. Die gaan in een rugzak. In de Torenstraat lijkt niemand de man te hebben gezien. Een politiewagen die door een zijstraat reed, is net te laat om de dief te betrappen.De politie heeft maandenlang geprobeerd de dader te vinden, maar het spoor liep dood. Daarom hoopt de politie nu met hulp van het publiek alsnog te achterhalen wie de carnavalsdief is.