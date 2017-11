Met een schilderijscanner misdaden oplossen

Het Rijksmuseum gaat het Nederlands Forensisch instituut helpen met het oplossen van misdaden. Een apparaat, gebruikt in het museum, kan bijvoorbeeld verborgen resten bloed opsporen.



In het museum gebruiken ze een apparaat waarmee normaal eeuwenoude schilderijen worden gescand, om verschillende verflaagjes te onderscheiden, maar die blijkt nu ook goed inzetbaar te zijn voor forensisch onderzoek. Het apparaat heet de XRF-scanner en maakt gebruik van röntgenstraling. 'Het scant het oppervlak en maakt daar heel veel fotootjes van', legt Arian van Asten, wetenschapper bij het Nederlands Forensisch Instituut uit. 'Daarmee kunnen we dus ook verschillende lagen onderzoeken.'



Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de toepassing bij het opsporen van bloed. 'In bloed zit een heel klein beetje ijzer, aan de hand van dat ijzerniveau in het bloed kun je met dit apparaat die sporen vinden.' Deze toepassing zou volgens Van Asten ook heel goed gebruikt kunnen worden bij sommige 'cold case' zaken. 'Bloed kan namelijk verdwijnen maar de ijzerresten blijven aanwezig.'

