Dronken Braziliaan zet geslachte varkentjes in kinderzitjes

Met een flinke hoeveelheid drank in zijn lijf komt een mens soms tot rare daden. Wat te denken van een Braziliaan die twee geslachte varkentjes in kinderzitjes op de achterbank zette?



De 26-jarige man trok de aandacht van de politie omdat de muziek in zijn auto wel heel erg hard stond. De man negeerde een stopteken, waarna een wilde achtervolging volgde.



Toen de man werd aangehouden bleek dat de auto bezaaid was met blikjes bier en dat er twee varkens in kinderzitjes op de achterbank waren vastgemaakt. De man is aangeklaagd voor rijden onder invloed, het niet dragen van een autogordel en onveilig hard rijden.



In het varkenskot gezet? En wat had hij met de kinderen gedaan?In het varkenskot gezet?

En die kinderen moeten elke dag hun vinger door de tralies steken en dan kijkt de man of ze vet genoeg zijn.,

Ow nee, dat was een sprookje. En die kinderen moeten elke dag hun vinger door de tralies steken en dan kijkt de man of ze vet genoeg zijn.,Ow nee, dat was een sprookje.

