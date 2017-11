Beer weet de weg in de Roemeense keuken

Begin november hoorde de familie Domokos in het Roemeense Baile Tusnad een enorm gestommel in de keuken. Toen ze gingen kijken, zagen ze een beer die bezig was hun koelkast uit te ruimen.



Het beest ging er vandoor, maar niet met lege poten: hij nam de reuzel en de auberginecrème mee en peuzelde die in de tuin op. Toen de familie noodnummer 112 belde, werd hen verteld dat er even niemand kon komen: de lokale politie was net op weg naar een naburig pension, vanwege een melding dat daar ook een beer had ingebroken.



Sinds de zomer wordt Roemenië geplaagd door lastige beren. De (onvolledige) oogst sinds begin november: op 3 november raakte in Brasov, een stad van 250.000 inwoners, een 27-jarige man gewond door een beer. Een dag later haalde beren in dezelfde stad een afvalcontainer leeg. In dezelfde week werd een berghut in de buurt van Brasov drie keer door een beer bezocht. De laatste keer wist hij in de keuken door te dringen en pikte de suiker mee. In Baile Tusnad roofden beren niet alleen auberginecrème, maar ook de kaarsen en bloemen van het lokale kerkhof. En in de toeristenplaats Busteni moest de politie op één avond maar liefst tien beren gelijktijdig de stad uitjagen.



Roemenië is met naar schatting 6000 beren het beerrijkste land van de EU. Dat is weleens anders geweest. Na de Tweede Wereldoorlog was de soort haast uitgestorven. Maar in de communistische tijd werden ze beschermd. Er werd wel op hen gejaagd, maar alleen door de partij-elite en uiteindelijk slechts door één man, dictator Nicolae Ceausescu, die de beren op speciale voederplaatsen liet voeren, zodat hij zittend op een hoogzitter soms tien of meer dieren op een dag kon afschieten.



Na de val van het communisme kwamen er jachtvergunningen, maar in 2016 werd de Roemeense jacht op beren, en die op wolven en lynxen, tot veler verbazing helemaal verboden. Sindsdien is het aantal beren verder gegroeid, maar dat is volgens het Wereld Natuur Fonds niet de belangrijkste reden waarom ze het bos uit komen. Die organisatie wijst op de ongecontroleerde boskap, die het leefgebied van beren en wolven in het Karpatengebergte ernstig aantast. Verder worden de dieren aangetrokken door voedselresten die toeristen bijvoorbeeld achterlaten.



Bewoners van de Karpatenregio hebben geen boodschap aan zulke argumenten. Zij willen simpelweg af van de dieren, die ook schapen en geiten roven en die al een aantal mensen ernstig verwond hebben. Onder publieke druk kregen professionele jagers onlangs de opdracht om de 140 meest problematische beren en 97 wolven af te schieten.



Natuurbeschermers protesteren hevig. Volgens hen is het een betere oplossing de bewuste beren te vangen en te exporteren naar landen met een kleinere berenpopulatie. Maar zo makkelijk is dat niet, heeft minister van milieubescherming Gratiela Gavrilescu al gemerkt. Midden oktober peilde zij tijdens een conferentie over biodiversiteit in de EU of andere berenlanden interesse in de Roemeense dieren hadden. Het antwoord was een duidelijk nee. Geen Zweed, Kroaat, Fin, Slowaak of Sloveen zit te wachten op een Roemeense beer in zijn vuilnisbak.

Reacties

14-11-2017 19:53:49 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 514

OTindex: 1.387

Wnplts: Vlodrop

S Quote:

Roemenië is met naar schatting 6000 beren het beerrijkste land van de EU. Dat is weleens anders geweest. Na de Tweede Wereldoorlog was de soort haast uitgestorven. Klopt, ik ben er in 1976 geweest en geen enkele beer gezien. Ook niet in Brasov. Klopt, ik ben er in 1976 geweest en geen enkele beer gezien. Ook niet in Brasov.

14-11-2017 20:16:05 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.408

OTindex: 959



Nu zou je 2 beren broodjes kunnen zien smeren.

Of ze doen andere dingen want het zijn er harstikke veel. @cousinDupree , dan zou je nu weer eens moeten gaan .Nu zou je 2 beren broodjes kunnen zien smeren.Of ze doen andere dingen want het zijn er harstikke veel.

14-11-2017 20:32:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.770

OTindex: 59.297

Quote:

Na de Tweede Wereldoorlog was de soort haast uitgestorven.



Ja, dat was immers een tijd vol ontberingen. Ja, dat was immers een tijd vol ontberingen.

14-11-2017 20:33:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.408

OTindex: 959

@Mamsie

, als je een leuke berin ziet dan ga je geen broodjes zitten smeren @cousinDupree , als je een leuke berin ziet dan ga je geen broodjes zitten smeren

14-11-2017 20:52:51 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 514

OTindex: 1.387

Wnplts: Vlodrop

S @Mamsie :



Ja, dat was immers een tijd vol ontberingen. QuoteJa, dat was immers een tijd vol ontberingen.







: Nee, zoete broodjes bakken. @stora : Nee, zoete broodjes bakken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: