Automobilist filmt hoe vrachtwagen maar net kind ontwijkt

Een Noorse vrachtwagenchauffeur heeft met zijn dashcam gefilmd hoe een jongetje ternauwernood kan ontkomen aan een verschrikkelijk ongeluk. Het jongetje steekt zonder te kijken de weg over. En daar rijdt een vrachtwagen op volle snelheid.Op de beelden is te zien hoe een groepje kinderen uitstapt bij een bushalte. De kinderen willen achter de bus langs de straat oversteken en kijken niet naar ander verkeer. Wat ze niet zien, is dat daar een vrachtwagen aan komt rijden.Een kind stopt net op tijd, maar het andere kind moet keihard wegrennen als hij de vrachtwagen op het laatste moment ziet. De vrachtwagenchauffeur gaat ook vol in de remmen en stopt net op tijd.De man die het bewuste moment filmde, schrok enorm. "Ik zag wat er ging gebeuren. Alles ging heel snel, maar toen ik ontdekte dat de kinderen de weg overstaken, voelde het alsof de tijd stilstond. Ik trilde helemaal", zegt hij tegen Noorse media. Hij knipperde met zijn lichten en toeterde om ervoor te zorgen dat de vrachtwagenchauffeur en kinderen iets doorkregen. De beelden zijn vrijgegeven om weggebruikers op de gevaren in het verkeer te wijzen."Je maag draait om als je de video bekijkt. Gelukkig is het goed afgelopen", zegt de manager van een verkeersveiligheidsinstantie. Volgens hem maakt de video duidelijk dat voorzichtigheid geboden is als je oversteekt na het verlaten van een bus.Volgens de busmaatschappij die de kinderen afzette, wordt de halte onderzocht om ervoor te zorgen dat dit soort momenten niet meer zullen gebeuren.