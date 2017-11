Kustwacht waarschuwt voor onbemand zeiljacht

De Nederlandse Kustwacht waarschuwt voor een onbemand zeiljacht op de Noordzee. De eigenaar werd gisteren van boord gehaald, sindsdien dobbert het schip stuurloos rond. Het bevond zich vanmiddag ongeveer 20 kilometer ten westen van Scheveningen.



De 63-jarige eigenaar uit Canada kocht het schip recent in het Verenigd Koninkrijk. Hij kwam op de Noordzee in de problemen, maar had geen fatsoenlijke communicatieapparatuur aan boord. Pas na vier dagen werd hij gered door een helikopter van de Nederlandse Kustwacht.



Daarna is het besloten om het schip onbemand achter te laten, omdat het geen direct gevaar opleverde voor de scheepvaart. "Als er geen acuut gevaar is, mogen wij de boot niet wegslepen", zegt een woordvoerder van de KNRM. "Dan zouden we broodroof plegen, want dat is het werk van bergers."



Maar bergingsmaatschappijen ondernemen geen actie zolang niet officieel opdracht is gegeven door een verzekeringsmaatschappij. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht komt het bijna nooit voor dat een schip zo lang stuurloos ronddobbert.



De Kustwacht houdt het schip nauwlettend in de gaten en stuurt iedere vier uur de co÷rdinaten door aan de scheepvaart.



Update: Het zeiljacht is aangespoeld bij Ouddorp. Daar werd het maandagochtend gevonden.

14-11-2017 12:12:06 venzje













In de buurt van Goedereede; what's in a name? En hier zijn de beelden van het gestrande vaartuig.In de buurt van Goedereede; what's in a name?

14-11-2017 12:15:44 Emmo









@venzje : Om op een rede te blijven liggen moet je wel het anker uitgooien. Gebeurt dat niet, dan is het ook geen rede

14-11-2017 12:18:01 venzje









@Emmo : Maar daarvoor moet je wél aan boord zijn. Maar daarvoor moet je wél aan boord zijn.

