Spookschool zet nieuw griezelig filmpje online

Op een school in het Ierse Cork lijkt het te spoken. Er vliegt een rugzak door de lucht, een poster schiet van de muur en een stoel schuift uit zichzelf door de gang van de school. Een verklaring is er niet.Het griezelige tafereel is vastgelegd door een bewakingscamera op 26 oktober om half zes s ochtends. Het is de tweede keer dat de school een dergelijk filmpje online zet. Over de eerste video zei directeur Aaron Wolfe een maand geleden: We begrijpen niet goed wat we zien. Als het een grap is, dan is het goed gedaan.Wel weet hij te vertellen: In de 19de eeuw werden op de gronden van de school misdadigers opgehangen. Er doen al langer geruchten de ronde dat hier geesten rondwaren.Snopes, een website die spookverhalen checkt, noemt het filmpje een kwestie van handige montage, maar dat zou dan volgens de directeur niet het werk zijn geweest van de school. Ondertussen gaan de filmpjes viraal. De eerste is al 13 miljoen keer bekeken, de tweede in een paar dagen tijd al 2,7 miljoen keer.