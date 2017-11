Verdacht pakketje op Centraal Station blijkt slapende toerist

Een beetje vertwijfeld stond een aantal politieagenten zondagmorgen naar een stuk achtergelaten bagage op Centraal Station te kijken. Was het gevaarlijk, of was het gewoon een toerist die even z'n tas had neergezet terwijl hij een kaartje kocht? Moesten ze actie ondernemen?En wat was het eigenlijk: een koffer, een tas? Geen van beide, bleek snel, toen er een gezicht uit de 'tas' tevoorschijn kwam. En vervolgens een arm, en nog een arm, en toen twee voeten. Het bleek een man die zichzelf in zijn sweater had opgevouwen om even een paar uur te slapen.De man moest een paar uur wachten op zijn aansluitende trein naar een ander land, maar hij had geen zin om in de tussentijd een hotel op te zoeken. Een dutje in zijn trui leek hem een goed alternatief, schrijft de politie op Facebook