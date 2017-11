Piloot breekt snelheidsrecord in zelfgemaakt raketpak

Een Britse piloot heeft met een zelf ontworpen en gefabriceerd raketpak een officieel wereldrecord gevestigd. Richard Browning vloog recent met zijn rocketsuit een topsnelheid van exact 51,4 kilometer per uur. Ruim genoeg voor een prominente vermelding in het Guinness World Records boek. De beelden van zijn geslaagde recordpoging zijn ronduit spectaculair.Browning, die in het dagelijkse leven piloot is, construeerde zijn met zes kleine straalmotoren aangedreven raketpak thuis. Het kostte hem circa drie jaar om het te voltooien. In eerste instantie, zo vertelde hij aan Britse media, bestond zijn ontwerp uit een soort robot-overall met daaraan sterke ventilatoren en vleugels bevestigd. Dat bleek echter niet te werken. Daarom besloot hij gebruik te maken van straalmotoren of gasturbines. Twee aan elke arm en op elke heup nog een. Het pak met de naam Daedalus weegt iets meer dan 130 kilo. Omdat de brandstof snel opraakt, kan er maar een paar minuten mee worden gevlogen.Volgens de uitvinder is hij een pak aan het ontwikkelen dat op termijn ook door een breder publiek kan worden gebruikt. Hij waarschuwt echter voor te veel optimisme. ,,De tijd dat je zo'n pak in de winkel kan aanschaffen, duurt nog wel even.'' Browning wil zijn innovatieve pak beschikbaar stellen aan filmproducenten in bijvoorbeeld Hollywood. ,,Het is een geinig ding voor actiefilms.'' Hij is alweer bezig om het pak te verbeteren, om zijn eigen record volgend jaar te breken.