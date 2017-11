Ongeluksvogel door krab gegeten

Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Zo is het tafereel van de noodlottige zeevogel het beste te omschrijven. De Roodpootgent, een van de grootste vogels van de Chagoseilanden, lag lekker te slapen op een laaggelegen tak op minder dan een meter van de grond. Een fout die hij met de dood moest bekopen.Een hongerige kokoskrab heeft de vogel al gauw door en klimt langzaam de boom in. Eenmaal daar grijpt hij met zijn klauw de vleugel van de veraste vogel vast. Vervolgens breekt hij het bot waardoor de vogel naar beneden tuimelt en niet meer in staat is weg te vliegen. De krab nadert de vogel daarna opnieuw en breekt tot overmaat van ramp ook nog de andere vleugel. De vogel probeert zich nog een weg uit zijn penibele situatie te worstelen, maar maakt op dat punt al geen schijn van kans meer.Kokoskrabben komen voor op afgelegen koraalatollen en zijn ‘s werelds grootste op het land levende kreeftachtigen. Ze kunnen uitgroeien tot wat Charles Darwin beschreef als een ‘monsterlijke grootte’ met een lengte tot meer dan een meter en een gewicht van 4 kilo.Het duurt niet lang, of vijf andere kokoskrabben vangen een sein op van het gebeuren – waarschijnlijk aangemoedigd door hun goede reukorgaan die hen in staat stelt om vanaf een afstand bloed te ruiken. De aanvallende kokoskrab probeert de vogel nog een paar meter weg te slepen in de hoop dat de andere krabben hem met rust laten. Terwijl de roodpootgent verlamd – maar nog niet dood – zijn doodslot dichterbij ziet komen, vechten een eindje verderop de kokoskrabben met elkaar over wie dit feestmaal mag nuttigen. Uiteindelijk wordt de vogel over een tijdsperiode van meerdere uren uiteengescheurd en opgegeten.Kokoskrabben zijn omnivoren en hebben een uiteenlopend dieet. Zo eten ze fruit, zaden en bladeren, maar lusten ze ook zo nu en dan een stukje vlees. Meestal bestaat dat uit verschillende soorten schaaldieren. Soms jaagt de krab zelf op deze beestjes, andere keren teert hij op aangespoelde karkassen. Maar dat een krab een vogel van deze grootte zo bewust aanvalt en opeet, is ongekend.Toch lijken zeevogels een beetje bang te zijn voor de kokoskrabben. Zo blijkt dat op eilanden waar de kokoskrab voorkomt, er nauwelijks tot geen vogelpopulaties aanwezig zijn.