Seksgeluiden op tv tijdens ontbijtshow BBC

Emma Vardy, een politiek verslaggeefster van de BBC, is vrijdagochtend in grote verlegenheid gebracht tijdens een tv-uitzending in een ontbijtprogramma van de Britse omroep. Terwijl ze in hartje Londen op straat vertelde over de jongste Brexit-ontwikkelingen, was op de achtergrond duidelijk het geluid van een seksende vrouw te horen.Vardy voltooide haar betoog zonder blikken of blozen en de presentatoren in de studio leken niets te merken. Maar op sociale media werd tijdens en na het 'pornografisch' klinkende nieuwsitem uitvoerig ingegaan op het opmerkelijke incident. 'Waarom in vredesnaam seksgeluiden tijdens zo'n bloedserieus onderwerp', vroeg iemand zich op Twitter af. Een ander: 'Hulde voor de journaliste die net deed of ze niets hoorde.' En: 'Lekker wakker worden op deze pikante manier.'De BBC kwam na alle ophef direct met een korte verklaring. ,,We hadden absoluut geen invloed op wat er tijdens de live-straalverbinding met mevrouw Vardy is gebeurd'', reageerde de omroep op sociale media. Als snel meldde zich op Twitter de boosdoener. Het blijkt te gaan om een jongeman die wel vaker geintjes uithaalt onder de schuilnaam Discoboy.Hij parkeerde, toen hij de verslaggeefster bij de Houses of Parliament zag staan, zijn auto vlak naast haar. Toen ze begon met haar verhandeling, draaide hij zijn raampje open, zette een bandje met seksgeluiden op en draaide vervolgens de volumeknop op de hoogste stand. Discoboy zette vanochtend op Facebook een filmpje van de in zijn ogen zeer geslaagde stunt.De BBC en Emma Vardy, die wordt geprezen om haar koelbloedigheid en vakmanschap, maken er verder geen werk van.