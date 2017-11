Vliegtuig maakt noodlanding nadat vrouw overspel echtgenoot ontdekt

Een piloot van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways heeft deze week tijdens een vlucht van de stad Doha (Qatar) naar Bali een noodlanding in India moeten maken om een ruziŽnd echtpaar uit het toestel te zetten. De vrouw had aan boord ontdekt dat haar man overspel pleegde. Vervolgens werd ze zů extreem boos dat ze haar woede op passagiers en de bemanning projecteerde.



Volgens Indiase media ging het om een stel uit Iran dat in Doha nog best vrolijk met hun kindje aan boord stapte. Maar tijdens de 10 uur durende vlucht ging het plotseling helemaal mis. Terwijl de man lag te slapen, pakte de vrouw zijn iPhone die ze vervolgens met zijn vingerafdruk ontgrendelde. Op die manier kreeg ze toegang tot alle berichten in de telefoon: onder meer een hete conversatie met een andere vrouw. Na die ontdekking schudde de woeste vrouw haar ontrouwe echtgenoot wakker, waarna een extreme, niet te sussen ruzie ontstond.



Omdat de situatie onhoudbaar werd, besloot de piloot uiteindelijk wegens een dreigend gevaar voor alle inzittenden een tussenlanding te maken in Chennai (India): ongeveer halverwege de vlucht. Daar werd het vloekende en tierende echtpaar door de luchthavenpolitie van boord gehaald. Ze werden niet gearresteerd, maar op de eerste de beste vlucht naar Kuala Lumpur gezet. Daar vandaan reisden ze door naar Doha: de plaats waar de reis begon. Of de twee zich tijdens die twee vluchten hebben gedragen is onbekend.



Qatar Airways heeft het incident bevestigd, maar doet uit privacyoogpunt geen mededelingen over de identiteit van het kiftende koppel. De kans bestaat dat het echtpaar een gepeperde rekening gepresenteerd krijgt voor de extra brandstofkosten vanwege de tussenlanding. Het toestel is met een vertraging van een paar uur veilig op Bali geland.

T S De gemoederen vlogen hoog op in het vliegtuig...

een stel uit Iran dat in Doha nog best vrolijk met hun kindje aan boord stapte.



Je zal daar als kindje maar tussen zitten....

En dat alleen omdat je pa hem niet in de broek kan houden. Je zal daar als kindje maar tussen zitten....En dat alleen omdat je pa hem niet in de broek kan houden.

