Gespierdste vrouw ter wereld gaat weer bodybuilden

Natalia Kuznetsova (26) uit Rusland, één van de succesvolste bodybuildsters ter wereld, heeft na een rustperiode van 18 maanden aangekondigd toch weer terug te keren in haar tak van sport. De vrouwelijke 'Schwarzenegger', die niet alleen bekend is van haar ongekende prestaties maar ook vanwege haar gigantische fysiek, wil zo snel mogelijk weer de allersterkste en gespierdste vrouw op aarde worden.De 1,7 meter lange Kuznetsova doet al sinds haar veertiende aan bodybuilding op het allerhoogste niveau. Ooit was ze volgens eigen zeggen een broodmager scharminkeltje van amper 40 kilo. Om wat aan te komen gaf ze zich op bij een sportschool. En vervolgens kreeg Natalia flink de smaak te pakken. Door dagelijks urenlang te worstelen met gewichten kwam ze in 12 jaar tijd maar liefst 50 kilo aan en kreeg ze een imposant lijf vol spieren als kabeltouwen. Ze werd meermaals Europees en wereldkampioen bodybuilding en is met ruim 200.000 volgers op Instagram een internationale beroemdheid. Wat cijfers: met bankdrukken haalt Natalia makkelijk 170 kilo en met deadliften momenteel maximaal 240 kilo.Nadat ze in 2016 Europees kampioen bankdrukken werd stopte krachtpatser Kuznetsova van de ene op de andere dag met sporten, omdat het dagelijkse gezwoeg met dumbbells haar wat tegen begon te staan. Maar tijdens het zelfgekozen 'pensioen' van anderhalf jaar begon ze haar sport toch te missen. Een paar maanden geleden besloot ze, in het diepste geheim, toch maar weer te beginnen. ,,Ik werd steeds minder op straat herkend. En dat voelde niet goed'', vertelde ze onlangs aan Russische media die haar reusachtige lijf omschrijven als 'extreem imposant' en 'om bang van te worden'.Natalia stopte overigens ook met bodybuilden vanwege de aanhoudende kritiek op haar lichaam. Ze zou zichzelf op gevaarlijke wijze hebben 'opgepompt' met hulp van anabolen en meer een man lijken dan een vrouw. ,,Daar kon ik echt niet meer tegen. Ik moest me bijna dagelijks verdedigen tegen iets waar ik honderd procent achter sta.''Recent maakte ze, weer volledig (mentaal en fysiek) in topconditie , haar comeback op een podium in Moskou. Natalia, die al een kast vol prijsbekers heeft, wil nog een keer proberen kampioen te worden. Verder wil ze vrouwen en mannen gaan trainen die de ambitie hebben net zo groot te worden als zij. Of ze daadwerkelijk pepmiddelen gebruikt, laat ze nog steeds in het midden. ,,Ik drink vooral veel eiwitshakes voor opbouw van mijn spiermassa's.''