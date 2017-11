Huwelijksgast in Egypte schiet bruidegom per ongeluk in schaamstreek

Bij feestelijkheden voorafgaand aan zijn huwelijk is een 28-jarige Egyptische man gewond geraakt aan zijn dij, hand en schaamstreek, schrijft de BBC. Een gast van het bruidspaar zou met een shotgun op de bruidegom hebben geschoten, in plaats van in de lucht zoals gebruikelijk is bij huwelijken.



De schutter vluchtte na het incident, maar is inmiddels opgepakt. Het lijkt er niet op hij een stokje probeerde te steken voor de trouwerij, want volgens de politie ging hij alleen maar slordig om met het wapen.



Hoe de bruidegom het maakt en of het huwelijk nog is voltrokken, is niet bekend.

Reacties

12-11-2017 14:54:10 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.375

OTindex: 950

Wat leuk, die man nodigen we de volgende keer weer uit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: