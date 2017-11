Amerikaan vrijgelaten die 27 jaar vast zat door liegende getuigen

De 45-jarige Amerikaan Anthony Sanborn is weer op vrije voeten. Hij werd in 1993 veroordeeld voor een moord op basis van de verklaringen van drie getuigen. Dit jaar kwam uit dat de drie hadden gelogen. "Ik werd wakker en ik dacht: ik ben vrij, ik hoef me geen zorgen meer te maken over de gevangenis."De vrijlating volgde op een deal die de openbaar aanklager in de Amerikaanse stad Portland sloot met Sanborn, meldt de krant Portland Press Herald. Hij zou meteen worden vrijgelaten als hij beloofde de juridische strijd tegen zijn veroordeling zou staken. Sanborn, murw van 27 jaar cel en eindeloos juridisch getouwtrek, koos eieren voor zijn geld.Toen de juridische deal werd beklonken in de rechtbank, barstte Sanborn in tranen uit. "De openbaar aanklager is heel dapper en integer geweest om dit te doen", liet Sanborn na zijn vrijlating weten in een verklaring. "Er is maar één iemand die mij kan veroordelen, en dat is god. Hij zal mij onschuldig verklaren, als mijn tijd is gekomen."Jessica Briggs werd in 1989 doodgestoken. Haar lichaam werd gedumpt in de haven van Portland. Sanborn was destijds haar vriendje. Er was geen keihard bewijs dat hij het meisje had omgebracht, maar werd toch veroordeeld na de verklaring van drie getuigen. In april dit jaar zei de belangrijkste getuige dat zij destijds onder druk van de politie had gelogen. Een andere getuige trok daarop ook zijn verklaring in.De derde getuige leeft niet meer, maar die zou eerder al hebben toegegeven dat hij een valse verklaring had afgelegd. Sanborn zat vast sinds 1990. Met goed gedrag en aftrek van voorarrest zou hij zeker tot 2035 moeten blijven zitten. De moeder van Jessica is er nog steeds van overtuigd dat hij achter de moord op haar dochter zit.