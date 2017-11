Water sproeien van 100 meter hoogte tegen luchtvervuiling India

India heeft iets nieuws bedacht in de strijd tegen de ernstige luchtvervuiling in hoofdstad New Delhi: water sproeien vanuit de lucht.De luchtkwaliteit in de hoofdstad is tot een nieuw dieptepunt gedaald en de verwachting is dat de situatie de komende dagen nog verder verslechtert. Vrijdag zijn tien keer meer vervuilende deeltjes per kubieke meter geteld, dan veilig wordt geacht.De overheid wil nu vanaf een hoogte van ongeveer 100 meter water sproeien. Het water moet ervoor zorgen dat de vervuilende deeltjes uit de lucht worden gespoeld. Hoe groot het gebied is dat daarmee schoongemaakt kan worden, is niet bekend. In de enorme metropool leven 22 miljoen mensen.Er zijn ook andere tijdelijke maatregelen genomen. Zo mogen alle vrachtwagens die geen eerste levensbehoeften vervoeren tijdelijk de stad niet in. Ook bouwwerkzaamheden worden stilgelegd en auto's met even en oneven nummerplaten mogen slechts om de dag de stad binnenrijden. Belangrijkste veroorzakers van de dikke grijze deken van vuile lucht boven de stad zijn de branden in landbouwgebieden rond de stad, het stof op de vele bouwplaatsen en de uitstoot van een toenemend aantal auto's.