Schatrijke winkeldief verbaast politie Hamburg

Een winkeldief in Hamburg heeft de politie een grote verrassing bezorgd toen agenten 23.000 euro in contanten bij haar vonden.



Een beveiliger van een parfumerie op het centraal station van de Duitse stad had gezien dat de vrouw een lipgloss in haar mouw had gestopt. Toen ze daarop de winkel verliet, waarschuwde hij de politie.



Agenten vonden inderdaad de make-up van 37 euro in haar jas, maar ontdekten ook de aanzienlijke hoeveelheid cash. "Ze had zich de lipgloss dus prima kunnen veroorloven", merkte de politie fijntjes op.



De vrouw gaf geen verklaring voor de diefstal. Met het geld op zak mocht ze het politiebureau verlaten. Wel heeft ze een winkelverbod van een jaar gekregen en moet ze later voor de rechter verschijnen.

Reacties

11-11-2017 12:33:34 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.383

OTindex: 27.771



waarschijnlijk kijk ik te veel toen ik het las, zag ik het voor mijwaarschijnlijk kijk ik te veel Großstadtrevier

11-11-2017 12:39:40 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.366

OTindex: 949

Nog steeds staan de winkeldieven eerder buiten dan de winkelier aangifte kan doen.

11-11-2017 13:02:56 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.732

OTindex: 8.722

S



Mij verbaast het niets . Misdaad loont. Dat weet toch iedereen. Ja, je kunt wel weer zien dat ik moraaltheologie heb gestudeerd. @ Quote: Schatrijke winkeldief verbaast politie Hamburg.Mij verbaast het niets. Misdaad loont. Dat weet toch iedereen. Ja, je kunt wel weer zien dat ik moraaltheologie heb gestudeerd.

11-11-2017 14:47:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.738

OTindex: 59.151

Ben je met 23.000 euro in contanten schatrijk???

Lichtelijk overdreven lijkt me dat.

