Daan Roosegaarde wil de ruimte opruimen

Hij kwam al met torens die smog uit de lucht opvangen, om zo steden van een betere luchtkwaliteit te voorzien: het smog free-project. Maar kunstenaar, ondernemer en ontwerper Daan Roosegaarde heeft nu een ambitieuzer plan: hij wil het heelal van stof ontdoen.



'Ik geloof dat we dingen van shit naar schoonheid moeten trekken', legt Roosegaarde uit. 'Er zijn een hoop problemen in de wereld: de zeespiegel die omhoog gaat, luchtvervuiling en lichtvervuiling. We kunnen wachten en iemand anders de schuld geven, maar we kunnen ook zeggen dat we iets op een bepaalde manier zelf hebben gecreŽerd, als een soort slecht ontwerp. Laten ons daar dan uit zien te ontwerpen', vervolgt hij.



Roosegaarde spreekt over zijn eigen ideeŽn als een obsessie. 'Je bent altijd een soort slachtoffer van je eigen ideeŽn, of een soort vrijwillige gevangene van je idee. Het zit in je kop en het moet er uit. Op dit moment heb je ongeveer 23.000 objecten die rondzweven in de ruimte. Dat is junk, waste. Stukjes van een satelliet die zijn afgebroken. Als zo'n stukje tegen een bestaande satelliet aanvliegt, dan gaat dat splintertje dwars door het kevlar heen vanwege de snelheid. Stopt die satelliet met werken, dan heb je geen Facebook meer, geen BNR meer, geen bankieren meer.'



'Niemand weet hoe ze het moeten oplossen en het wordt alleen maar erger. Stel je voor: je zweeft in het heelal. Voor zover we weten is het heelal oneindig. Op een of andere manier krijgen we het voor elkaar om door al die kleine stukjes nog meer stukjes te creŽren, waardoor ze een soort laag van junk om de aarde heen hebben gecreŽerd. Daardoor kunnen we straks geen raketten en satellieten meer lanceren. Met andere woorden: we zitten vast. We zijn nu aan het kijken of we het denken van het smog free-project kunnen toepassen om de ruimte op te ruimen. Ik heb nog geen idee hoe, maar we gaan het wel doen', klinkt Roosegaarde stellig.

Reacties

11-11-2017 11:13:59 stora

Ik zag in de grachten van Amsterdam vroeger van die boten met zo'n laadschop aan de voorkant. Daarmee viste ze de rommel uit het water.

Misschien kunnen ze zoiets ontwikkelen voor de ruimte.



11-11-2017 12:28:25 De Paus

S @ Quote: Ik heb nog geen idee hoe, maar we gaan het wel doen', klinkt Roosegaarde stellig.



Ja, zo kan ik het ook hoor. Ik begin met het benoemen van een heel groot en lastig probleem. En dan zeg ik: Ik heb nog geen idee hoe, maar we gaan het wel doen'.

Nou ik erover nadenk, dat kan iedere sufferd wel zeggen. Ik word snel miljardair en ik verover de mooiste vrouwen. Ja, ik heb nog geen idee hoe, maar ik ga het wel doen. Nou ja, met zo´n opmerking kom je nog wel op WMR.

11-11-2017 12:30:33 botte bijl

dus je kunt een heleboel satelieten lamleggen als je een pondje draadnagels in een baan om de aarde brengt

11-11-2017 12:41:50 stora

Nou ja, met zo´n opmerking kom je nog wel op WMR.

En zie , ook Laatste edit 11-11-2017 12:42 En zie , ook @depaus is op wmr

11-11-2017 13:22:28 Emmo

Ik heb nog geen idee hoe, maar we gaan het wel doen', klinkt Roosegaarde stellig. Met andere woorden, de goede man heeft er geen bal verstand van. Is niet bekend met het feit dat al dat ruiteschroot nauwlettend gevolgd wordt en dat satellieten uit de weg manoeuvreren als een botsing dreigt, dat dat ruimteschroot voor het overgrote gedeelte vanzelf terugvalt op de aarde. Bovendien bestaan er redelijk gevorderde plannen om de boel op te ruimen. Alleen het prijskaartje is het probleem.



Dus als mijnheer maar even aan NASA wil doneren, dan komt het allemaal wel goed.



Voorlopig klinkt dit als het bekende verhaal van de klok en de klepel.



Stopt die satelliet met werken, dan heb je geen Facebook meer, geen BNR meer, geen bankieren meer.' En daarom, nou, mijnheer Roosegaarde, hebben we kabeltjes onder de oceanen liggen. Dus Facebook, BNR en bankieren blijven heus wel werken.



11-11-2017 13:26:47 stora

