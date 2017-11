Blind hondje Binky gevonden in Putten

Dagenlang is er gezocht naar Binky, een blind en bejaard hondje. Zondag ontsnapte hij tijdens een onoplettend moment van z'n baasje. Gevreesd werd dat hij niet levend zou worden gevonden, maar dat is toch gebeurd.



"En het gaat helemaal goed met Binky", laat Brenda Schoolstra van Dogsearch aan Editie NL weten. Ze zijn vanochtend, met veel hulp van anderen, om half 11 begonnen met de zoekactie. Naar aanleiding van het werk van de speurhonden, kon het zoekteam specifieker naar Binky zoeken. "Binnen een half uur vonden we hem op de hei in het hoge gras liggen."



Hij is meteen met zijn baasje naar de dierenarts gegaan. Gelukkig mankeert hem niks. "Het is nu een kwestie van rusten. We zijn blij dat Binky weer terug is bij zijn baasje", zegt Brenda.

Reacties

11-11-2017 10:11:37 Cubbie









Ik denk dat Binky het gewoon eventjes niet meer zag zitten.

11-11-2017 10:13:25 allone









Quote:

Hij is meteen met zijn baasje naar de dierenarts gegaan wat vreemd dat zijn baasje een dierenarts nodig heeft,

je zou verwachten dat baasje met de hond naar de dierenarts zou moeten gaan



Laatste edit 11-11-2017 10:18 wat vreemd dat zijn baasje een dierenarts nodig heeft,je zou verwachten dat baasje met de hond naar de dierenarts zou moeten gaan

11-11-2017 10:43:06 stora









Binky is blind, dus zijn baasje zal wel een soort van hulpmens zijn.

Een blindehondengeleider.

11-11-2017 10:47:30 Mamsie











Met zo'n speciaal tuigje om.

Maar in ernst, wat zal het hondje bang geweest zijn!n @stora : Een blindengeleidemens dus.Met zo'n speciaal tuigje om.Maar in ernst, wat zal het hondje bang geweest zijn!n

11-11-2017 11:07:48 stora











Pas geleden zag ik een stukje op tv, dat een hond met uitlaten was weggelopen.

Logisch, want die hond die gaat zijn neus achterna of hoort wat en spurt ervandoor.

En een dag later kwam er iemand met een drone en vanuit de lucht was het beestje heel snel gelocaliseerd.

Anders had het zoeken nog lang door kunnen gaan. @Mamsie , dat denk ik ook, blind en hulpeloos.Pas geleden zag ik een stukje op tv, dat een hond met uitlaten was weggelopen.Logisch, want die hond die gaat zijn neus achterna of hoort wat en spurt ervandoor.En een dag later kwam er iemand met een drone en vanuit de lucht was het beestje heel snel gelocaliseerd.Anders had het zoeken nog lang door kunnen gaan.

11-11-2017 11:17:26 Mamsie









Quote:

Blind hondje Binky gevonden in Putten



Is die dan het meervoud van in de Put zitten?



Laatste edit 11-11-2017 11:17 Is die dan het meervoud van in de Put zitten?

11-11-2017 11:18:38 stora









@Mamsie , of het is dat de blinde hond hoop bleef Putten dat zijn baasje hem zou vinden.

11-11-2017 12:28:07 botte bijl









ze vonden het beestje op de hei bij Putten, maar waarvandaan was het weggelopen? daar vlakbij of heel ergens anders

