Binnen uur ongeluk met zelfrijdend busje Las Vegas

Woensdag was de feestelijke opening van een nieuwe shuttle-dienst met een zelfrijdend busje in Las Vegas. Echter, binnen een uur nadat het busje de weg op was, was er al sprake van een ongeluk.Het busje - van Franse makelij - kwam namelijk in botsing met een vrachtwagen, die net van een laden-en-lossen-plek wegreed, meldt een lokale tv-zender.Volgens de American Automobile Association was de vrachtwagenchauffeur schuldig aan het ongeluk, waarbij geen mensen gewond bij het ongeluk.Het testen van het zelfrijdende busje gaat door. Het is voor de exploitant van de dienst niet te hopen dat passagiers het busje door dit ongeluk mijden, alhoewel goed voor te stellen is dat dit soort incidenten angst inboezemen voor zelfrijdende voertuigen tussen het overige verkeer.Het busje is de eerste vorm van openbaar vervoer zonder bestuurder in de Verenigde Staten.