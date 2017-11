Kinderen in Enschede gingen woensdag alweer naar shcool

Afgelopen maandag keek Anouck Haven, basisschooldirectrice uit Enschede, even vreemd op toen er niet 'schoolzone' maar 'shcoolzone' op straat stond geschreven. Ze belde de gemeente, een stratenmaker kwam langs, en ze dacht dat alles was opgelost. Totdat ze woensdagmorgen zag dat er alwr 'shcoolzone' stond.In de herfstvakantie heeft de gemeente Enschede bij iedere basisschool het wegdek aangepast, zodat automobilisten beter op kinderen letten als ze langs een school rijden. Bij elke school is dat goed gegaan, ook deze, denkt de gemeente. "Voor zover wij weten heeft de stratenmaker geen fouten gemaakt en zijn het kwajongens geweest die de stenen hebben verlegd", zegt een woordvoerder.Dat denkt directrice Anouck ook. "De stenen lagen helemaal scheef in het wegdek, dit is niet het werk van een stratenmaker geweest, maar van kwajongens." Ze kan er wel om lachen: "We hebben er voor de bovenbouw een les in sociale media van gemaakt. Onze juf van groep 3, die het als eerste zag, had een foto van de weg op sociale media geplaatst en die kreeg plotseling ontzettend veel aandacht. Er staan nu journalisten voor de deur en die foto wordt heel veel gedeeld. Zo kunnen de leerlingen goed zien wat de impact van een bericht op internet kan zijn."En ook voor de leerlingen in groep 3 is het een belangrijke les. "Ze zullen in ieder geval nooit meer vergeten hoe ze 'sch' moeten spellen", zegt ze. Toch kan ze zich er ook boos om maken. "Dit is gevaarlijk! Er liggen stenen los op het wegdek, daar zouden fietsers door kunnen vallen. En wat als er kinderen met de losse stenen gaan spelen? Dan zouden ze kunnen worden aangereden door een auto."