Een bewoonster van het Bilderdijkpark in Amsterdam heeft eerder deze week een stel ravottende kinderen flink laten schrikken. Terwijl ze wat begroeiing in haar tuin snoeide, dacht ze te zien dat één van de kinderen door de anderen werd belaagd. Daarop liep ze een zaag in haar handen op hen af en riep: "Stoppen, anders zaag ik jullie kop eraf!"



Als de jongens verderop in de Da Costabuurt wijkagente Rita Heilbron tegenkomen, doen ze emotioneel hun verhaal. "Wijkagent, wij zijn net bedreigd door een oudere dame met een zaag in haar handen. Zij gaat onze kop eraf zagen", schrijft Heilbron op Facebook.



Heilbron schrikt, maar vermoed dat het verhaal ook een andere kant heeft en besluit met de jongens bij de vrouw langs te gaan. Daar aangekomen vertelde de vrouw dat ze tijdens het snoeien dacht te zien dat één van de jongens op de grond lag en hard werd geschopt.



Zinloos geweld

Haar kordate optreden verklaarde ze door haar weerstand tegen zinloos geweld. Een kennis van haar is onlangs om het leven gekomen door zinloos geweld, legde ze uit. Door schreeuwend op de jongens af te stappen, hoopte ze een einde te maken aan het veronderstelde geweld.



In het bijzijn van de wijkagente hebben de jongens haar uitgelegd dat ze erg waren geschrokken van haar reactie, waarop de vrouw spontaan haar excuus aanbood. Nadat de vrouw ook haar kant van het verhaal had toegelicht, accepteerden ook de jongens haar excuses.

Niet de meest subtiele onderwijsmethode, maar uiteindelijk denk ik prima voor alle kanten. Hopelijk nemen ook die jongens hier iets van mee en zullen ze later ook ingrijpen als ze vermoeden dat er iemand wordt aangevallen. Niks doen en elkaar de hersens in laten slaan is geen optie al is de dreiging "ik zaag je kop er af" misschien wat lomp.

Vroeger hadden we als kind wel door dat een dergelijke bedreiging niet letterlijk bedoeld was. Ik vraag mij af onder wat voor steen dergelijke kinderen (of hun ouders) vandaan zijn gekropen dat ze dit wel letterlijk nemen.



In ieder geval was de agent wijs genoeg om eerst eens wederhoor toe te passen.

Dat laatste is iets wat ik tegenwoordig nog wel eens mis.

