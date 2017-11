Munitie van agent ontploft spontaan tijdens training

De politie doet onderzoek naar spontaan ontploffende patronen na een ongeluk bij een oefening in het Brabantse Ossendrecht. Amsterdamse agenten trainde daar in hun Mobiele Eenheid-uitrusting, toen een enorme knal te horen was.

Tijdens het ontladen van de wapens ontplofte één van de patronen, waarbij scherven van de huls in de kleding van een agent terechtkwam. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Zo blijkt uit een interne mail van hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg, die het AD in handen heeft.

Er wordt volgens Aalbersberg uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van de ontploffing. De desbetreffende agent heeft de ontladingsprocedure goed uitgevoerd.

Volgens de krant is het echter niet de eerste keer dat zoiets gebeurt en dat is zorgwekkend, zegt de politievakbond ANPV: 'Dit mag en kan niet gebeuren. Daarom moet tot op de bodem worden uitgezocht wat hier aan de hand is.'

