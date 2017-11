Friese vlag op het Groninger Forum

De Friese vlag is alweer van het Groninger Forum verwijderd.Dat meldt Jos Rona, projectdirecteur bouw Groninger Forum van aannemer BAM. ,,Een Friese vlag op het Groninger Forum, dat is niet zo handig."De vlag werd door de zogeheten Friese betonploeg op de westelijke betonkern van het bouwproject geplaatst om te markeren dat de laatste betonstorting daar heeft plaatsgevonden. ,,Van een hoogste punt is nog geen sprake", nuanceert Jona. ,,Kennelijk vonden de bouwvakkers het nodig om de laatste betonstorting te markeren."De vlag is weggehaald en er komt niets voor in de plaats. ,,Want er is nog geen hoogste punt bereikt."Het bereiken van het hoogste punt van het Forum wordt pas op 1 februari verwacht.Er moeten nog stalen verbindingen worden aangebracht tussen de oostelijke en westelijke kern voor het dakniveau is bereikt. Vervolgens worden nog glazen wanden geplaatst. Met vertegenwoordigers van de gemeente wordt dan officieel het bereiken van het hoogste punt gevierd.Op Twitter signaleerde Paul Loonstra de Friese vlag op het dak van het gebouw. De vlag leidde her en der tot verbazing.