New York dumpt oude metrostellen in zee

In Nederland belanden oude trams en metro's gewoon bij de oudijzerboer, in New York dumpen ze ze gewoon in zee. En dat is niet omdat dat zo lekker makkelijk is.Integendeel, in New York hebben ze er een goede gewoonte van gemaakt om afgedankte metrostellen compleet te strippen en vervolgens terug te geven aan de zee. De stalen karkassen vormen namelijk een uitstekend kunstmatig rif voor vissen en andere diern. Binnen enkele jaren zullen de treinstellen volledig begroeid zijn en een veilig thuis bieden aan duizenden zeedieren. Alle kunststoffen en schadelijke materialen zijn er op dat moment dus al lang en breed uit.