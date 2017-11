Paus valt soms in slaap tijdens het bidden

Paus Franciscus dommelt soms in tijdens het bidden. Dat zei hij op de tv-zender Catholic TV2000, waarvan de uitzendingen ook op YouTube verschijnen.



Volgens de paus is het geen probleem om een uiltje te knappen tijdens het bidden. God zou het volgens hem prettig vinden en christenen zouden zich voelen "als kinderen die bij hun vader in de armen liggen".



Bovendien, zegt de paus, is hij bepaald niet de enige die zich soms schuldig maakt aan hazenslaapjes tijdens het gebed. "De heilige Theresia deed het ook."



Naar verluidt gaat de kerkleider 's avonds rond een uur of negen naar bed en staat hij rond 03.00 uur weer op. Naast de dutjes tijdens het gebed, zou hij na de lunch ook vaak een middagslaapje doen.

Reacties

09-11-2017 17:12:20 stora

Logisch dat hij in slaap valt tijdens zijn werk als hij maar 6 uurtjes slaapt.

09-11-2017 17:28:09 allone

van mij maggi

09-11-2017 17:34:05 Emmo

@stora : Slaapbehoefte is zeer persoonlijk. Sommigen kunnen met zes, en soms nog minder, toe, andere hebben 10 uur nodig.

09-11-2017 18:06:20 cousinDupree

Wnplts: Vlodrop

Quote:

Naar verluidt gaat de kerkleider 's avonds rond een uur of negen naar bed en staat hij rond 03.00 uur weer op.



Vandaar dat je @De Paus 's nachts ook op WMR kunt tegenkomen. Vandaar dat je @De Paus 's nachts ook op WMR kunt tegenkomen.

09-11-2017 19:07:45 Mamsie

Quote:

staat hij rond 03.00 uur weer op.



Hij zal de enige ouwe man niet zijn die rond die tijd een plas gaat doen.

Hij zal de enige ouwe man niet zijn die rond die tijd een plas gaat doen.

09-11-2017 19:34:09 cousinDupree

Wnplts: Vlodrop

S @Mamsie : Maar da's in zijn geval wel "holy water". Misschien doet dan ook even een "holy shit".

09-11-2017 21:31:37 Heusdenaar

Ik slaap ook wel eens op mijn werk niets mis mee.

09-11-2017 21:34:21 Emmo

@Heusdenaar : Helemaal mee eens. Ongeveer eenderde van de tijd slaap ik op mijn werk.

09-11-2017 21:35:26 stora

Ambtenaren hebben een mooi leven, die komen fris en fruitig weer thuis.



, ja hehe, jij woont op de zaak

Laatste edit 09-11-2017 21:36 @Heusdenaar , je bent een ambtenaar?Ambtenaren hebben een mooi leven, die komen fris en fruitig weer thuis. @Emmo , ja hehe, jij woont op de zaak

