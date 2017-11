Twee mannen slapen in gestolen auto

De politie trof dinsdag langs de A58 in Gilze twee slapende mannen aan in een gestolen auto. De auto was eerder gestolen in Waalwijk.



De politie surveilleerde rond 05.30 uur over parkeerplaats Raakeind, toen zij de gestolen auto zagen staan. In de wagen lagen twee mannen te slapen. De politie maakte het tweetal wakker, waarna zij werden aangehouden.



Het gaat om een 30-jarige en een 21-jarige man uit Tilburg. Beiden zitten vast voor verhoor, de auto wordt teruggebracht naar de eigenaar.

Reacties

09-11-2017 16:19:52 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.344

OTindex: 944



Niks voor die 2 mannen Auto's stelen lijkt op werken en daar kan je heel moe van worden.Niks voor die 2 mannen

09-11-2017 17:05:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.306

OTindex: 61.083

sliepen ze de slaap der rechtvaardigen?

