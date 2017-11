Koenigsegg Agera RS is de snelste productieauto ter wereld

Koenigsegg is nu de snelste autobouwer. Sneller dan het officiële (Bugatti Veyron) en officieuze (Hennessey Venom) record.Op zaterdag reed testrijder Niklas Lilja in een Koenigsegg Agera RS na twee metingen gemiddeld 444,6 km/u. De gemiddelde snelheid was het resultaat van twee sprintjes; een keer heen en een keer terug. Het retourtje moet om goedkeuring te krijgen van het Guinness Book of Records. Iets wat Hennessey met de Venom GT (435,31 km/u) de vorige keer eventjes vergat.De Koenigsegg Agera RS in kwestie produceert 1.360 pk en 1.371 Nm uit een 5,0-liter V8. Op de wang van de banden staat ‘Michelin Pilot Sport Cup 2’. Dezelfde banden kun jij gewoon bij je lokale bandenboer van de planken plukken. Zelfs bij Michelin stonden ze paf van de prestaties. Koenigegg had een stuk weg van 17,7 kilometer tot zijn beschikking.Het was exact dezelfde Koenigsegg Agera RS (van een klant) die eerste het 0-400-0-record afpakte van Bugatti. De politie van Nevada gaf de Zweedse autotovenaars twee dagen om het record te breken op snelweg 160 tussen Las Vegas en Pahrump. Maar Koenigsegg deed het in drie keer en was na een paar uurtjes al klaar. En het internet blij. Stel je trouwens even voor wat twee records doen met de waarde van de auto.Op de heenweg haalde de snelste productieauto 458 km/u en terug 436 km/u. Dan snap je ook direct waarom Guinness eist dat je beide kanten op rijdt: er zit nogal wat verschil in beide sprintjes dankzij de windrichting en zaken als de hellingshoek van de weg.Over het algemeen zijn de banden de limiterende factor bij dergelijke records. Koenigsegg bewijst dat de Michelins het met gemak aankunnen. Dit betekent dat 1) als de auto van Hennessey sterk genoeg is, kunnen zijn hun recordpoging op de banden doen en 2) dat Bugatti misschien nu ook het vertrouwen krijgt om de begrenzer van de Chiron te trekken en ook een poging te wagen.