Fabrieksarbeiders winnen miljoenen en zeggen direct baan op

Het klinkt als een droom: miljoenen winnen met de lotto en daarna meteen je baan opzeggen. Drie medewerkers van de Volkswagenfabriek in het Duitse Baunatal deden het. Ze wonnen ettelijke miljoenen. Een vierde collega had pech, hij was net uit de groep gestapt die gezamenlijk de loten inkocht.



Volkswagen-woordvoerder Heiko Hillwig bevestigt in veschillende Duitse media het opzeggen van de banen door het drietal. ,,Dat verzoek hebben we dit weekend ontvangen.



De drie gelukkigen - allen ouder dan 50 jaar - werken samen op de afdeling versnellingsbakken. Ze hadden samen met een vierde collega een syndicaat opgericht dat de loten kocht. Helaas voor de vierde persoon, hij stapte onlangs uit de groep. De man kreeg toch nog 100.000 euro van zijn versbakken miljonairsvrienden. Noem het een troostprijs.

Reacties

09-11-2017 11:52:59 venzje

Oudgediende



De man kreeg toch nog 100.000 euro van zijn versbakken miljonairsvrienden. Kijk, zo kan het ook!

Dat hadden ze in Kijk, zo kan het ook!Dat hadden ze in Australië ook kunnen doen.

09-11-2017 14:43:25 omabep

Oudgediende



Lieve collega's

