Stratenmaker maakt spelfout bij aanleg schoolzone in Enschede

Taal is een vak dat iedereen op de lagere school heeft gehad, maar dat betekent niet dat iedereen er even goed in is. Een stratenmaker ging onlangs in de fout in Enschede. In de Potgieterstraat moest hij het woord ‘schoolzone’ leggen, maar hij verslikte zich in de tweede en derde letter. Met witte stenen prijkt daarom nu ‘shcoolzone’ in de straat.De letters zijn rond de herfstvakantie in de straat gelegd, precies tegenover de Prinseschool aan de Staringstraat. Dagelijks lopen tientallen leerlingen er langs. De spelfout bleef enkele dagen onopgemerkt, totdat leerkracht Eva Versluis deze maandag naar huis fietste.Een troost voor de stratenmaker: hij is niet de enige die deze fout heeft gemaakt. In augustus werd in Elburg dezelfde taalmisser gemaakt. Wethouder Henk Wessel van de gemeente Elburg gaf toen aan niet ongelukkig te zijn met de fout. Want op deze wijze is er volgens hem wel veel aandacht voor het weer opengaan van de scholen en zijn de weggebruikers alert.