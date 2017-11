Ontslag voor vrouw die middelvinger opstak naar Trump

De fietsster die onlangs haar middelvinger opstak naar de Amerikaanse president Donald Trump, is haar baan kwijt. Een foto waarop te zien is dat Juli Briskman het obscene gebaar maakte, ging vorige week als een lopend vuurtje over het internet.Briskman, bepaald geen fan van Trump, gebruikte de foto op Facebook en Twitter. En juist daarom is ze nu haar baan kwijt. Haar werkgever, Akima LLC, stuurde haar weg omdat het werknemers niet is toegestaan om obscene of ontuchtige afbeeldingen op sociale media te plaatsen. Deze foto hoorde kennelijk bij de categorie 'obsceen', meldt de Huffington Post.Briskman benadrukte dat op haar profielen niet te zien is voor welk bedrijf ze werkt, maar daar had haar werkgever duidelijk geen boodschap aan. Het bedrijf waar Briskman werkzaam voor was, doet veel zaken met de Amerikaanse overheid. Om die reden zou de foto schadelijk kunnen zijn, zo redeneerde Briskman.Het bedrijf wilde niet reageren tegen de Huffington Post.