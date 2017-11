Australische kabelmaatschappij heeft het aan de stok met kaketoes

De Australische kabelmaatschappij National Broadband Netwerk (NBN) zit met de handen in het haar. Ze moeten een fortuin spenderen aan het repareren van doorgeknaagde kabels. Kaketoes zijn de grote boosdoener.De grote geelkuifkaketoe is een soort papegaai die normaal gezien alleen maar fruit, noten, bladeren en boomschors eet. Nu heeft het beestje zijn menu uitgebreid naar de netwerkkabels.Dat is best problematisch, want de kaketoes knagen met hun scherpe snavel de kabels kapot. Dit veroorzaakt meer dan eens verbindingsproblemen, waardoor de kabels vervangen moeten worden. Dat grapje heeft NBN in totaal al ruim 80.000 Australische dollar (zo’n 53.000 euro) gekost.“Jammer genoeg hebben ze een voorliefde ontwikkeld voor onze kabels”, klaagt Chedryian Bresland, een medewerker van de maatschappij. “Zeker als ze in een zwerm vliegen, zijn ze niet tegen te houden.” Het bedrijf verwacht dat de schade nog verder zal oplopen.