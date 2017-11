Turkse fabrieksmedewerkers naaien wanhopige teksten in kleding

"Ik maakte dit kledingstuk dat u nu koopt, maar ik ben er niet voor betaald."



Turkse fabrieksmedewerkers naaiden bovenstaande en andere wanhopige teksten in Zara-kleding. Ze hebben naar eigen zeggen al drie maanden geen loon gekregen.



Winkeliers van de kledingwinkel Zara in Istanbul ontdekten de ongewone teksten op de labels. Volgens diverse media zijn de kledingstukken met de noodkreten uit de rekken gehaald.



Werknemers van een kledingfabrikant in Turkije lieten de teksten in kleding achter omdat ze volgens hen vaak niet betaald krijgen voor het werk. De teksten zijn onderdeel van een campagne om Zara onder druk te zetten en fabrieken gewoon te laten betalen.

Niet verzekerd en veel overuren



Zara heeft diverse keren boetes gekregen wegens de schending van arbeidsrechten. In verschillende naaiateliers in BraziliŽ waar kleding voor de winkel geproduceerd wordt, werden er veel werkdagen gemaakt zonder pauzes. Ook werden medewerkers in de Braziliaanse naaiateliers vaak te laat betaald.



Ook de lonen van Turkse medewerkers in kledingfabrieken zijn vaak te laag om van te leven. Werknemers zijn soms niet verzekerd via hun werkgever en ze maken vaak veel overuren.



Nederland drong eerder aan op "hogere standaarden voor arbeidsomstandigheden" in Turkije. Werktijden en gezondheids- en veiligheidsregels moeten beter geregeld worden.

Reacties

08-11-2017 11:09:02 Digital

Als je genaaid wordt dan kan je inderdaad het beste terug naaien in dit geval

08-11-2017 12:21:39 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.468

OTindex: 7.145

Ze moeten oppassen met naaien, anders komen ze er straks niet zonder kleerscheuren er mee van af.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: