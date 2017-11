Australier kan fluiten naar miljoenenprijs

Een Australische man heeft een rechtszaak verloren over een miljoenenprijs van de loterij. Brendan King speelde altijd mee met een pool op zijn werk, maar miste de ronde waarin de jackpot werd gewonnen.



Samen met elf anderen legde King elke maand 50 Australische dollar (zo'n 36 euro) in om samen loten te kopen. In mei 2016 besloot de organisator echter nog een pool op te zetten om extra loten te kopen. King was daarvan niet op de hoogte, omdat de organisator hem niet was tegengekomen op het werk.



Dat de nieuwe groep 26 miljoen euro had gewonnen, ontdekte King toen een collega hem erop wees dat er een leegloop van vermogende collega's aan zat te komen. "Daar zit ik ook bij", had King verheugd gereageerd, maar toen hij de winnende cijfers controleerde, zat zijn lot er niet bij.



King stapte naar de rechter om alsnog zijn deel op te eisen. Die bepaalde echter dat King geen aanspraak kon maken op de prijs omdat het om een aparte groep deelnemers ging. Erger nog, hij maakte King aansprakelijk voor de juridische kosten van zijn collega's, zo'n 150.000 euro.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: