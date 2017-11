Carla uitgescholden en gekwetst na bezwaar tegen plek rolstoelbus

Carla de Ruiter wordt uitgescholden, geïntimideerd en lastig gevallen vanwege een bezwaar dat ze heeft ingediend tegen de parkeerplek voor de rolstoelbus van de gehandicapte Jip Kamp. "Dit kan iedereen overkomen.’’



Ze weigert zichzelf als slachtoffer neer te zetten. De Nijverdalse is een positief ingesteld mens, zoals ze zelf zegt.



Aanvankelijk wilde ze niet uitgebreid in de krant, maar vanwege de nieuwe storm aan kritiek op haar handelwijze en omdat iedereen haar naam nu toch kent, wil Carla de Ruiter haar zegje doen. ,,Mensen beseffen vaak niet dat er twee kanten aan een verhaal zitten’’, zegt ze. ,,Ik word op Facebook uitgescholden voor kutwijf en egoïstische trut, door mensen die ik niet ken en die mij niet kennen. Het is een maatschappelijk probleem. Dit kan iedereen overkomen.’’



De Nijverdalse diende een bezwaar in tegen de vergunning die haar overburen kregen voor een gehandicaptenparkeerplaats aan het Zevenblad. Die plek grenst aan de uitrit van De Ruiter, die naast haar huis aan de Waterkers ligt. Toen ze het bord zag staan, is ze meteen naar overbuurvrouw Jolanda Aufderhaar gestapt om te vragen waarom ze voor deze plek heeft gekozen.



,,De aanvraag voor een vergunning was eerder dit jaar afgewezen. Ze zijn daartegen niet in beroep gegaan, maar hebben het via raadsleden en Facebook gespeeld, waardoor ze een mediarel veroorzaakten. Dat de gemeente vervolgens meedenkt over een oplossing is prima. Tegelijkertijd vroeg ik me af hoe dit kan, dat daarna toch een vergunning wordt verleend. Ik vind het een gevaarlijke plek, omdat ik geen goed zicht heb op de weg. Aan de andere kant van mijn uitrit staat ook al een bus die het zicht belemmert. Stel dat ik een kind aanrijd door deze situatie?’’



Ze heeft zich van tevoren wel afgevraagd of ze wel of geen bezwaar moest indienen. ,,Ik heb enorm veel respect voor mensen die een gehandicapt kind hebben, iets dat hun leven beheerst en het moeilijk maakt. Hoe vervelend ik het ook vind voor de overburen, zij zijn niet de enigen met wie rekening moet worden gehouden in de wijk. Een goed gesprek met mij en de gemeente had ongetwijfeld geleid tot een oplossing. Ik vind het pijnlijk dat mensen nu zo over mij denken, dat ik egoïstisch en harteloos zou zijn. Ik vond dat ik moest opkomen voor mezelf en voor medeweggebruikers. Ik heb geen ruzie met mijn buren, maar merk een verschil in beleving. Deze situatie is schadelijk voor iedereen.’’



Ze neemt de stap om bezwaar te maken, waarna volgens haar de hel is losgebroken. ,,Mijn bezwaar werd op Facebook gezet, waar honderden mensen op reageerden. Daarna kwam de hoorzitting en de voor mij gunstige uitkomst. De verkeerssituatie werd ook door de commissie onveilig geacht.’’



Na het advies van de commissie zet moeder Jolanda Aufderhaar van Jip een emotioneel verhaal op Facebook. Dat leverde deze week duizenden beledigingen en bedreigingen op, die werden geuit aan het adres van De Ruiter. ,,Alles werd erbij gehaald, van De Telegraaf tot SBS6. Ik ben zelfs een dag ondergedoken omdat Hart van Nederland opnamen zou komen maken.’’



Ook tijdens het gesprek gaat meerdere keren haar telefoon. ,,Het is een enorme rel geworden waar je bang van wordt. Dit gaat over smaad en laster aan mijn adres. Ik ben nog niet gek geworden, omdat ik steun krijg van de gemeente en de politie die paraat staan, want er kan van alles gebeuren. Ik ben als yogadocent getraind om kalm te blijven in stressvolle situaties. Dit is een goede test. Waarom gaan mensen zo met elkaar om? De reacties zijn buitenproportioneel. Het raakt me en ik ben er ook verdrietig om dat mensen zo over mij denken.’’

Reacties

07-11-2017 17:32:12 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.666

OTindex: 55

Die overburen snap ik dus totaal niet ga dan een fatsoenlijk gesprek met haar aan om te kijken of je samen tot een oplossing kan komen lukt dat niet probeer dan als nog wel fatsoenlijk kontakt met elkaar te houden in plaats van zo'n media rel van te maken.

07-11-2017 17:35:11 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.310

OTindex: 939

Je zet het op facebook en dan vind iedereen dat zo zielig voor de gehandicapte dus dan is de andere partij wel heel erg schuldig.

Maar gehandicapten willen helemaal niet zielig gevonden worden.

En vaak zijn ze ook echt niet zielig.

Kijk maar eens naar al die sporters met een handicap.

Of mensen die na bv een ongeluk weer kunnen meedraaien in de maatschappij.

Ik vraag me af of ik in hun situatie dan ook zo'n wilskracht zal hebben.Je kan daar alleen maar diep respect voor hebben, maar ga ze niet zielig vinden.



Laatste edit 07-11-2017 17:36

07-11-2017 17:51:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.011

OTindex: 16.550



1: Er wordt door de overburen een aanvraag ingediend voor een parkeerplaats gehandicapten. Deze aanvraag wordt afgewezen.

2: Een sociale mediacampagne van de overburen laat de gemeente overstag gaan en de parkeerplaats wordt alsnog toegewezen.

3: Mevrouw merkt dat dit toegewezen is als het bord geplaatst wordt.

4: Mevrouw tekent bezwaar aan omdat de situatie voor haar uitrit gevaarlijk zou zijn.

5: Op een hoorzitting krijgt mevrouw gelijk.

6: Vervolgens wordt er een emotioneel verhaal op faecesboek gezet. Er komt naar aanleiding van dit verhaal een lastercampagne op gang.



Mijn observaties: Blijkbaar is die plaats inderdaad ongeschikt (aanvankelijke afwijzing, oordeel commissie). Door draaikonterig gedrag van de gemeente is de situatie ontstaan.

Deze is verergerd door het emotionele verhaal van de overbuurvrouw.

Volgens mevrouw is er best een geschikte oplossing te vinden, maar daaraan wordt schijnbaar aan voorbij gegaan.



Even in het kort: ik krijg de indruk dat één ander door zowel @Heusdenaar : als @stora : verkeerd begrepen is.1: Er wordt door de overburen een aanvraag ingediend voor een parkeerplaats gehandicapten. Deze aanvraag wordt afgewezen.2: Een sociale mediacampagne van de overburen laat de gemeente overstag gaan en de parkeerplaats wordt alsnog toegewezen.3: Mevrouw merkt dat dit toegewezen is als het bord geplaatst wordt.4: Mevrouw tekent bezwaar aan omdat de situatie voor haar uitrit gevaarlijk zou zijn.5: Op een hoorzitting krijgt mevrouw gelijk.6: Vervolgens wordt er een emotioneel verhaal op faecesboek gezet. Er komt naar aanleiding van dit verhaal een lastercampagne op gang.Mijn observaties: Blijkbaar is die plaats inderdaad ongeschikt (aanvankelijke afwijzing, oordeel commissie). Door draaikonterig gedrag van de gemeente is de situatie ontstaan.Deze is verergerd door het emotionele verhaal van de overbuurvrouw.Volgens mevrouw is er best een geschikte oplossing te vinden, maar daaraan wordt schijnbaar aan voorbij gegaan.

07-11-2017 17:54:17 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.095

OTindex: 1.659





Ook ben ik niet zo overtuigd van de rede van het bezwaar... de verkeersveiligheid... komt bij mij een beetje over als een excuus.



Als je zo op google maps kijkt is het Zevenblad in Nijverdal een hele rustige buurt... echt zo'n wijk met kronkelende weggetjes. Ook wel een beetje dure huizen... gemiddeld 4 á 5 ton gok ik.



Nu weet ik natuurlijk niet hoe men daar door de straat rijdt maar dat zo'n parkeerplaats van invloed is op de verkeersveiligheid omdat mevrouw zo'n 2 keer per dag haar uitrit af moet lijkt mij onwaarschijnlijk... dan kijkt ze maar wat beter uit.



Ik kan er volledig naast zitten maar de werkelijke rede voor het bezwaar lijkt mij iets meer bekakt/egoïstischer @Heusdenaar : Ik denk niet dat de overburen wisten van wie het eerste bezwaar afkwam.Ook ben ik niet zo overtuigd van de rede van het bezwaar... de verkeersveiligheid... komt bij mij een beetje over als een excuus.Als je zo op google maps kijkt is het Zevenblad in Nijverdal een hele rustige buurt... echt zo'n wijk met kronkelende weggetjes. Ook wel een beetje dure huizen... gemiddeld 4 á 5 ton gok ik.Nu weet ik natuurlijk niet hoe men daar door de straat rijdt maar dat zo'n parkeerplaats van invloed is op de verkeersveiligheid omdat mevrouw zo'n 2 keer per dag haar uitrit af moet lijkt mij onwaarschijnlijk... dan kijkt ze maar wat beter uit.Ik kan er volledig naast zitten maar de werkelijke rede voor het bezwaar lijkt mij iets meer bekakt/egoïstischer

07-11-2017 17:56:48 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.310

OTindex: 939



En dan komt het op facebook en wordt het gedeeld en gedeeld en dan krijg je reacties van mensen die niet weten wat er aan de hand is en gelijk de meest afschuwelijke dingen roepen, omdat het over een zielige gehandicapte gaat.

Dat was het beeld wat ik bij dit verhaal kreeg

, zoals



Laatste edit 07-11-2017 17:59



Laatste edit 07-11-2017 17:59 @Emmo , dat las ik ookEn dan komt het op facebook en wordt het gedeeld en gedeeld en dan krijg je reacties van mensen die niet weten wat er aan de hand is en gelijk de meest afschuwelijke dingen roepen, omdat het over een zielige gehandicapte gaat.Dat was het beeld wat ik bij dit verhaal kreeg @Jura6 , zoals @Emmo al opmerkte, was er een hoorzitting en blijkbaar hebben er mensen die er verstand van hebben daar gekeken en hebben deze mevrouw gelijk gegeven.

07-11-2017 18:15:13 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.095

OTindex: 1.659

Ambtenaren en gelijk hebben...

07-11-2017 18:35:43 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.666

OTindex: 55





@stora :



Een tante van een vriend van mij kreeg na een ernstige verkeersongeluk te horen dat ze veel geluk heeft dat ze nog leefde en dat ze heel d'r leve verlamd zou blijven en haar benen en armen nooit meer zou kunnen gebruiken. Toen ze zei dat ze haar zelf maximaal 1,5 jaar gaf om weer te lopen zonder hulpmiddelen wrrd ze gewoon uitgelachen door die dokter en hij gaf aan dat dat onmogelijk was en geen behandeling zou helpen maar als ze dat zo graag wou kon ze naar een fysio. En op eigen kracht en hulp van een goede fysio is ze 3 maanden later begonnen met lopen met krukken en na 9 maanden is ze fietsend (Heusden - Denbosch is zo'n aardige 20 -25 km) langs die dokter geweest. Dus zolang ze zelf niet zielig willen zijn zijn ze dat ook zeker niet. @Emmo : Die facebook bericht is toch geplaatst door die overburen dus de moeder van dat gehandicapte kindje? Die actie van de moeder vindt ik totaal zinloos ook ik denk dat deze mevrouw helemaal gelijk heeft.Een tante van een vriend van mij kreeg na een ernstige verkeersongeluk te horen dat ze veel geluk heeft dat ze nog leefde en dat ze heel d'r leve verlamd zou blijven en haar benen en armen nooit meer zou kunnen gebruiken. Toen ze zei dat ze haar zelf maximaal 1,5 jaar gaf om weer te lopen zonder hulpmiddelen wrrd ze gewoon uitgelachen door die dokter en hij gaf aan dat dat onmogelijk was en geen behandeling zou helpen maar als ze dat zo graag wou kon ze naar een fysio. En op eigen kracht en hulp van een goede fysio is ze 3 maanden later begonnen met lopen met krukken en na 9 maanden is ze fietsend (Heusden - Denbosch is zo'n aardige 20 -25 km) langs die dokter geweest. Dus zolang ze zelf niet zielig willen zijn zijn ze dat ook zeker niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: