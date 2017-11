Parachutist belandt in boom in Fluitenberg

De brandweer moest er aan te pas komen om de 'brokkenpiloot' uit de boom te halen. Om bij de jonge dame te kunnen komen, moest de brandweer eerst veel snoeiwerk verrichten via een hoogwerker. Het slachtoffer was goed bij kennis, maar omdat ze met haar been klem had gezeten werd ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het was haar tweede sprong.