Ouderen krijgen boete als ze te vaak vallen

Zorginstellingen laten ouderen soms tientallen euro’s extra betalen als ze vaker dan drie keer per jaar na een val de alarmknop indrukken. Dat schrijft het AD. Veel ouderen hebben een alarmknop aan een koord bij zich. Als ze in nood zijn, bijvoorbeeld omdat ze gevallen op de grond liggen, kunnen ze via de knop alarm slaan. Maar bij een aantal zorginstellingen krijgt je een boete als je te vaak hulp nodig hebt. Cliënten van Aafje Thuiszorg in onder meer Rotterdam en Dordrecht betalen na de derde val waarbij ze het alarmeringssysteem inschakelen 37,50 euro per keer. Bewoners van het Dordtse woonzorgcentrum De Merwelanden betalen na drie noodoproepen voor de tijd dat de verpleegkundige hulp verleent: 49,95 euro per uur.



Het devies van de instellingen: het marktmechanisme laten zorgen dat mensen minder vallen. ,,Mensen denken soms dat alles gratis is, maar als zorginstelling kun je je een gratis dienst niet permitteren”, zegt zorgmanager Johan Renting van Merwedelanden tegen het AD.



De extra betaling voor noodhulp is opmerkelijk, omdat ouderen voor de alarmdienst al maandelijks 18 tot 25 euro abonnementskosten betalen.

Reacties

07-11-2017 13:45:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.995

OTindex: 16.543

Gelukkig hebben ze dit bij mijn vader nog niet ingevoerd.

Tot op zekere hoogte kan ik me voorstellen dat bij een onterechte melding betaald moet worden. Maar om nou te zeggen dat mensen minder vaak vallen als ze er voor moeten betalen? Ik vraag me af of degene dit beslist heeft ooit met ouderen te maken heeft gehad.

Maar ja, als ik goed lees praten we hier over een zorgmanager. Niet iemand die ook maar iets met de patiënten te maken heeft. Deze persoon heeft zijn derde buitenhuis, betaalt uit de zorgverzekering, denkelijk nog niet volledig afbetaald.



Laatste edit 07-11-2017 13:45

07-11-2017 13:53:33 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.646

OTindex: 2.883

Logisch, die ouwetjes doen het erom. Vallen vinden ze gewoon fijn. Dat kun je het beste bestrijden met een financiële prikkel. En vooral niet te laag, want ze bulken allemaal van de centen! [/sarcasme]

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: