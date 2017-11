Man op vlucht voor politie zwemt van Frankrijk naar Duitsland

In een uiterste poging de Franse politie te slim af te zijn, is een 24-jarige man vrijdagavond in de Rijn gesprongen om van Frankrijk naar Duitsland te zwemmen.



Dat meldt de Duitse politie. Een agent, die hem op de hielen zat, sprong hem in het donker achterna. Een tweede agent zette de achtervolging voort per kano, die hij op de kant had zien liggen. Toen de voortvluchtige moe was geworden, konden ze hem inrekenen.



De agenten brachten hem aan land in de Duitse grensplaats Weil am Rhein. Hij werd ter plaatse behandeld voor onderkoelingsverschijnselen en vervolgens per ambulance meegenomen naar Frankrijk voor verdere zorg. Het is niet bekend waar de man van verdacht wordt.

Reacties

07-11-2017 10:26:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.647

OTindex: 2.883

De zwemmende zwendelaar.

De bibberende boef.

De rillende rotzak.



07-11-2017 10:26:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.285

OTindex: 61.052

Franse agenten brachten hem in Duitsland aan land? En werd hij in een Duitse of een France ambulance vervoerd? Wat een internationale samenwerking..

07-11-2017 12:15:51 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.326

OTindex: 27.771

Quote:

Het is niet bekend waar de man van verdacht wordt.

hij had zijn schoenveters gestrikt zonder dat hij een veterstrikdiploma had hij had zijn schoenveters gestrikt zonder dat hij een veterstrikdiploma had

